Świat

Kolejne ataki USA na kartele. Szef Pentagonu: to nie był dobry dzień na przemyt narkotyków

USA prowadzą ataki na kartele narkotykowe
Pentagon upublicznił nagranie z ataku na podejrzewanych o przemyt narkotyków
Źródło: Reuters
Amerykańskie wojsko przeprowadziło trzy kolejne ataki na łodzie domniemanych przemytników narkotyków na Pacyfiku i Morzu Karaibskim. W ich wyniku zginęło 11 osób - poinformowało Dowództwo Południowe armii USA.

Jak podało w komunikacie na platformie X Dowództwo Południowe, nadzorujące działania wojskowe USA w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, w poniedziałek amerykańska armia przeprowadziła ataki na wschodnim Pacyfiku i Karaibach, a celem były motorówki obsługiwane przez kartele, uznawane przez USA za organizacje terrorystyczne.

"Wywiad potwierdził, że łodzie przepływały znanymi szlakami przemytu narkotyków i były zaangażowane w operacje przemytnicze. Podczas tych akcji zginęło 11 narkoterrorystów: czterech na pierwszym statku na wschodnim Pacyfiku, czterech na drugim statku na wschodnim Pacyfiku i trzech na trzecim statku na Karaibach. Żaden z żołnierzy USA nie został ranny" - czytamy w oświadczeniu.

Do wpisu załączono film ukazujący trzy osobne ataki rakietowe na trzy różne łodzie, które po rażeniu stanęły w ogniu.

"Okazuje się, że Dzień Prezydenta - za prezydentury Trumpa - nie jest dobrym dniem na handel narkotykami" - napisał na platformie X szef Pentagonu Pete Hegseth.

USA prowadzą ataki na kartele narkotykowe

Jak podaje CNN, jesienią ubiegłego roku administracja Trumpa wydała tajną opinię prawną, w której uzasadniała śmiercionośne ataki na członków co najmniej dwudziestu karteli i podejrzanych handlarzy narkotyków, klasyfikując ich jako wrogich bojowników.

Jednakże ataki te zostały poddane wnikliwej analizie przez ekspertów prawnych i demokratycznych członków Kongresu, którzy twierdzą, że są one równoznaczne z morderstwami cywilów, ponieważ Stany Zjednoczone nie toczą otwartej, autoryzowanej przez Kongres wojny z kartelami narkotykowymi.

Kontrowersje dotyczące ataku USA na łódź, na której miało dojść do przemytu narkotyków
"Śmiercionośne ataki kinetyczne na trzy statki". Kolejne uderzenia amerykańskiego wojska
Kontrowersje dotyczące ataku USA na łódź, na której miało dojść do przemytu narkotyków
"Śmiercionośne uderzenie" w łódź kartelu. Trump pokazał nagranie
Kolejne uderzenie w kartele narkotykowe na rozkaz Trumpa. Zginęły trzy osoby
"Siły Zbrojne USA przeprowadziły drugie uderzenie". Na rozkaz Trumpa

W ramach prowadzonej od września 2025 roku kampanii ataków na łodzie podejrzane o transport narkotyków siły USA dokonały dotąd co najmniej 41 uderzeń, w wyniku których zginęły co najmniej 144 osoby.

W zeszłym tygodniu amerykański żołnierz piechoty morskiej, który wypadł za burtę z okrętu szturmowego na Karaibach, stał się pierwszą znaną amerykańską ofiarą operacji administracji Trumpa wymierzonej w łodzie przemytnicze.

Kilka rodzin domniemanych handlarzy narkotyków, którzy zginęli w atakach, pozwało rząd USA – poinformował BBC. Rodziny dwóch Trynidadczyków, którzy zginęli w ataku 14 października, złożyły pozew, twierdząc, że atak był "bezprawnym zabójstwem z zimną krwią, zabójstwem dla sportu i zabójstwem dla widowiska".

Opracował Adam Styczek/ads

Źródło: PAP, CNN, BBC

Źródło zdjęcia głównego: X/Southcom

USANarkotyki
