Świat Kolejna runda negocjacji w sprawie wojny w Ukrainie. Media o możliwej lokalizacji Oprac. Justyna Sochacka |

W Abu Zabi odbyły się rozmowy pokojowe w sprawie Ukrainy Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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"FAZ" przekazał w piątek, że delegacje spotkają się prawdopodobnie znowu w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie na początku listopada rozmawiali przedstawiciele Ukrainy, Rosji i Stanów Zjednoczonych. Dokładny termin nie został dotąd ustalony.

Według dziennika po rozmowach państw koalicji chętnych w Berlinie Europejczycy są przekonani, że do pierwszej rundy negocjacji na szczeblu doradców do spraw bezpieczeństwa dojdzie bardzo szybko i że sami zasiądą przy stole negocjacyjnym. "Strona amerykańska przekazała im, że będą uczestniczyć w rozmowach, jednak z Moskwy, przynajmniej oficjalnie, popłynęły inne sygnały" - wskazał dziennik.

Uzgodnienia w sprawie kolejnych rund negocjacji

Jak napisał "FAZ", w czwartek wieczorem, po szczycie koalicji chętnych, podstawy i strukturę dalszych rund uzgadniali doradcy ds. bezpieczeństwa państw grupy E5 (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Polska i Włochy), amerykańscy negocjatorzy Jared Kushner i Steve Witkoff, strona ukraińska oraz przedstawiciele UE i NATO.

Według dziennika z Frankfurtu rozmawiano o kilku grupach roboczych, które zajmowałyby się między innymi kwestiami terytorialnymi, nadzorem nad zawieszeniem broni i europejską architekturą bezpieczeństwa. Jak dodał "FAZ", rozważane jest też zwołanie plenum koordynującego ich pracę.

Wezwali Rosję do rozejmu energetycznego na zimę

W czwartek w Berlinie odbył się szczyt koalicji chętnych z udziałem głów państw i szefów rządów 26 krajów wspierających Ukrainę. Polskę reprezentował premier Donald Tusk. Z zebranymi połączył się telefonicznie prezydent USA Donald Trump.

Tusk po spotkaniu koalicji chętnych: mieliśmy połączenie z Trumpem Źródło: TVN24

Przywódcy Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Ukrainy we wspólnym oświadczeniu po spotkaniu koalicji chętnych wezwali Rosję, by ta zgodziła się na rozejm energetyczny na zimę. Miałby to być pierwszy krok w kierunku zaprzestania działań wojennych.

Wysłannik prezydenta USA Jared Kushner poinformował, że Rosja zgodziła się na wielostronny format rozmów pokojowych z udziałem Europejczyków. - Myślę, że udało nam się przekonać Rosjan do koncepcji, zgodnie z którą wszelkie gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy opierałyby się na artykule 5 NATO - oświadczył.

Rozmowy pokojowe w sprawie Ukrainy w Abu Zabi

W Abu Zabi 10 i 11 listopada odbyły się rozmowy przedstawicieli USA, Rosji i Ukrainy w sprawie zakończenia walk w wojnie Rosji przeciw Ukrainie. Delegacja Niemiec, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii oraz przedstawiciele unijnych instytucji byli obecni podczas negocjacji, ale nie zostali dopuszczeni do bezpośrednich rokowań z udziałem Rosji.