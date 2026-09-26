Świat Kolejna odsłona konfliktu Donalda Trumpa z mediami. CNN z zakazem wejścia na pokład Air Force One Oprac. Justyna Sochacka |

CNN z zakazem wejścia na pokład Air Force One Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/DOGUKAN KESKINKILIC / POOL

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CNN - jak przekazała stacja - miała uczestniczyć w zaplanowanej na sobotę podróży Donalda Trumpa na pokładzie Air Force One do Tennessee na mecz futbolu akademickiego w ramach tak zwanego press pool. To system rotacyjnej obsługi medialnej wydarzeń z udziałem prezydenta.

Stacja napisała, że decyzja uniemożliwiająca jej relacjonowanie podróży, który została ogłoszona w piątek wieczorem w komunikacie Białego Domu przedstawiającym harmonogram prezydenta, stanowi kolejny krok administracji Trumpa wymierzony w CNN oraz szersze grono dziennikarzy akredytowanych przy Białym Domu.

CNN zaznaczyła, że nie wskazano żadnej stacji, która miałaby ją zastąpić.

System rotacyjnej obsługi medialnej wydarzeń z udziałem prezydenta wznowiony został zaledwie dzień wcześniej po okresie zawieszenia. Według "Washington Post", w piątek rolę przedstawiciela grupy mediów relacjonujących aktywność prezydenta pełniła stacja CBS. CNN uczestniczyła natomiast w relacjonowaniu części wydarzeń, w tym spotkania w Archiwum Narodowym.

Sąd nakazał powrót wyrzuconych mediów

Spór jest kolejnym etapem konfliktu administracji Trumpa z częścią mediów. W ubiegłym tygodniu CNN, MS NOW i Politico zostały pozbawione dostępu do Białego Domu. W czwartek federalny sędzia Timothy Kelly nakazał jednak tymczasowe przywrócenie ich akredytacji prasowych, uznając, że redakcje mają duże szanse na wykazanie, iż cofnięcie uprawnień nastąpiło bez zachowania należnej procedury - podał "New York Times".

Nakaz obowiązujący przez 14 dni zobowiązał administrację do natychmiastowego odnowienia akredytacji pracowników trzech redakcji. Sędzia odrzucił też na tym etapie argument, że ograniczenia były konieczne ze względów bezpieczeństwa narodowego.

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Spór rozpoczął się po tym, gdy Trump ogłosił w mediach społecznościowych zakaz wstępu do Białego Domu dla wskazanych redakcji, zarzucając im sposób relacjonowania wydarzeń. Organizacje medialne zaskarżyły decyzję, powołując się na gwarancje wynikające z pierwszej poprawki do konstytucji USA.

Jak przypomniał "New York Times", konflikty dotyczące dostępu dziennikarzy do wydarzeń z udziałem Trumpa pojawiały się już podczas jego pierwszej kadencji. W 2018 roku sąd nakazał przywrócenie akredytacji reporterowi CNN Jimowi Acoście. Obecnie przed sądem toczy się także sprawa dotycząca wykluczenia agencji Associated Press z części wydarzeń prezydenckich, w tym organizowanych na pokładzie Air Force One.