Zagrożone głosy Polaków za granicą. "Są dwa możliwe rozwiązania"

Są dwa możliwe rozwiązania. Albo poprawa nowelizacji Kodeksu wyborczego i przedłużenie czasu, tak żeby wyborcy polonijni mieli prawo do udziału w głosowaniu na tych samych zasadach co wyborcy w Polsce, czyli zniesienie limitu 24 godzin, albo założenie dużo większej ilości komisji - powiedziała Małgorzata Hallewell z organizacji "Polonia głosuje" w rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN Maciejem Worochem.

Polonia w Wielkiej Brytanii: nie da się policzyć głosów w terminie

Jak mówił Woroch, w 2011 roku w wyborach do Sejmu za granicą głosowało 139 415 Polaków, w wyborach w 2015 ta liczba wzrosła do 199 451, a w 2019 roku do 348 948 naszych rodaków. Dodał, że rekordzistą jest Wielka Brytania - tu głosowało 182 tysiące uprawnionych do głosowania.