Świat Koalicja obrony przeciwbalistycznej bez Polski. Donald Tusk: przystąpimy, jeśli będzie oferta ze strony firm Oprac. Kuba Koprzywa |

Tusk o koalicji bez udziału Polski: przystąpimy, jeśli będzie oferta ze strony firm Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/TERESA SUAREZ / POOL

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Na konferencji w Paryżu szef polskiego rządu został zapytany o zapowiedzianą w poniedziałek koalicję dziewięciu państw europejskich z Ukrainą dotyczącą budowy nowych zdolności antybalistycznych w Europie. Poza Ukrainą w skład koalicji weszły: Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Norwegia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania i Holandia. Premier był dopytywany, dlaczego Polska nie znalazła się na liście tych państw oraz jakie są plany w tym zakresie.

Szef rządu wskazał, że koalicja ta ma charakter przemysłowy i zgłaszały się firmy, "które są gotowe wnieść swój potencjał do tej koalicji". Jak wyjaśnił Tusk, polskie przedsiębiorstwa w tej kwestii "analizują swoje możliwości".

Donald Tusk w Paryżu Źródło zdjęcia: TVN24

- Koalicja, jeszcze dzisiaj się upewniałem, ma charakter otwarty - przekazał. - Jeśli będzie gotowa oferta przemysłowa ze strony polskich firm, to przystąpimy do tej koalicji - powiedział Tusk.

Donald Tusk o spotkaniu koalicji chętnych

Wcześniej szef rządu mówił o przebiegu poniedziałkowego spotkania tak zwanej koalicji chętnych. Ocenił, iż kluczowa była wspólna decyzja o tym, że pierwsze ćwiczenia, w których udział będą brały wojska francuskie i brytyjskie, odbędą się jesienią tego roku w Polsce. Jak dodał, będą to ćwiczenia, "które przygotują całą koalicję, zgromadzoną dzisiaj w Paryżu, do takich realnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale także dla regionu".

Dopytany, czy Wojsko Polskie też będzie brało udział w tych ćwiczeniach, odparł, że "założenie jest, że ćwiczenia będą miały charakter wspólny, wielonarodowy", z tym że do Polski przyjadą głównie Francuzi i Brytyjczycy. - My nie tylko będziemy uczestniczyli, ale jesteśmy w pełnym tego słowa znaczeniu gospodarzami tych ćwiczeń - dodał.

Podkreślił, że na razie są to ćwiczenia, ale - jak relacjonował - "zapowiedział wobec wszystkich przywódców, że Polska będzie przygotowywała także logistycznie, finansowo możliwość do stałej obecności wojsk nie tylko amerykańskich, ale także naszych wojsk sojuszniczych w Europie".

Tusk został też zapytany, czy Polska przekaże Ukrainie pociski do systemu Patriot. Szef rządu w odpowiedzi wskazał, że Polska w tej chwili nie przewiduje tego typu donacji. Podkreślił jednak, że on sam "nie akceptuje antyukraińskiej licytacji w Polsce". - Póki będę premierem, Polska będzie aktywnie uczestniczyła, w miarę swoich możliwości i nie naruszając naszego bezpieczeństwa, ale będziemy aktywnie uczestniczyli w pomaganiu Ukrainie wobec wojny z Rosją - podkreślił szef rządu.