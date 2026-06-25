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Świat

Sprzeczka Trumpa z republikańskim senatorem. Powodem wojna w Iranie

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Donald Trump
Czterech Republikanów podpisało rezolucję nakazującą prezydentowi wycofanie się z wojny z Iranem
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: CNN
Donald Trump podczas lunchu na Kapitolu wdał się w głośną sprzeczkę z republikańskim senatorem, który zarzucił mu, że wojna z Iranem była błędem. W pewnym momencie prezydent USA miał nazwać polityka "szaleńcem". Później przekonywał dziennikarzy, że partia jest "zjednoczona".

Portal Punchbowl News podał, że Trump zużył 90 procent czasu podczas lunchu, krytykując czworo senatorów partii, którzy we wtorek zagłosowali za symboliczną rezolucją nakazującą prezydentowi wycofanie z konfliktu z Iranem.

W pewnym momencie miało dojść do sprzeczki prezydenta USA z republikańskim senatorem Billem Cassidym.

Donald Trump po lunchu z republikańskimi senatorami
Donald Trump po lunchu z republikańskimi senatorami
Źródło zdjęcia: CNN

Trump o senatorze republikanów: szaleniec

Według relacji CNN, Cassidy wstał i powiedział do Trumpa: - Nie poinformował pan Amerykanów o tym, co się dzieje. (...) To (wojna w Iranie) miało trwać cztery tygodnie, a trwa już cztery miesiące. Nasze pierwotne cele nie zostały osiągnięte i chcę wiedzieć, co się dzieje.

Jak poinformowały źródła stacji obecne w sali, w tym momencie Trump się wściekł i zaczął podnosić głos na senatora. Cassidy wspominał CNN, że "stracił panowanie nad sobą" i krzyczał w odpowiedzi tym samym "tonem i głośnością", co prezydent.

Senator USA Bill Cassidy po lunchu z republikańskich senatorów z prezydentem USA
Senator USA Bill Cassidy po lunchu z republikańskich senatorów z prezydentem USA
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/GRAEME SLOAN

Trump miał nakazać usiąść senatorowi, ale ten odmówił. Prezydent USA nazwał go "szaleńcem", na co Cassidy krzyknął do amerykańskiego przywódcy, nazywając go przy tym "brachem". - Nie jestem Twoim brachem - miał odpowiedzieć z kolei Trump.

Komentarz Trumpa

Relacje o kłótni potwierdzili po spotkaniu także inni politycy, lecz nie Trump. Powiedział on dziennikarzom, że partia jest "bardzo zjednoczona", choć przyznał, że "nie lubi kilku ludzi, ale to w porządku, bo wiadomo, kim oni są". Odniósł się między innymi do Cassidy'ego, przeciwko któremu - z powodzeniem - prowadził kampanię w republikańskich prawyborach, pozbawiając go możliwości reelekcji.

Trump oświadczył też, że "Iran jest bardzo miły" i "zgadzają się na wszystko, czego (Trump) chce - bo muszą".

Republikanie krytykują Trumpa za wojnę w Iranie

Do lunchu z politykami doszło na tle coraz większych napięć między prezydentem a republikanami w Kongresie. Trump odwołał w środę ceremonię podpisania ponadpartyjnej ustawy o mieszkalnictwie, żądając, by republikanie przegłosowali ustawę SAVE America Act, zakładającą między innymi obowiązek potwierdzenia obywatelstwa USA przy rejestracji na wybory i dokumentu ze zdjęciem przy głosowaniu.

Ustawa ta nie ma szans na przejście przez Senat ze względu na wymóg uzyskania 60 głosów. Trump domaga się jednak, by Republikanie znieśli ten próg. Lider partii w Senacie John Thune sprzeciwia się temu, obawiając się, że skorzystają na tym demokraci po tym, gdy przejmą kontrolę nad Kongresem.

Wielu polityków partii rządzącej anonimowo narzeka na postawę prezydenta, twierdząc, że wojna z Iranem i związany z nią wzrost cen znacznie podważył ich szanse na utrzymanie większości w obu izbach Kongresu w nadchodzących wyborach parlamentarnych w listopadzie. Szereg z nich publicznie wyrażało też wątpliwości co do wynegocjowanego przez prezydenta wstępnego porozumienia z Iranem.

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Tagi:
Donald TrumpIranBliski WschódUSAPartia Republikańska USAKonflikt na Bliskim Wschodzie
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
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