Prezydent zrezygnował, szef parlamentu też. Cała władza dla premiera

Odejście prezydenta Dżinbekowa to następstwo kryzysu, który wybuchł w Kirgistanie po wyborach parlamentarnych z 4 października. Uczestnicy demonstracji, zarzucający prezydentowi fałszerstwa wyborcze i kupowanie głosów, wtargnęli do pałacu szefa państwa i zmusili go do ucieczki. Centralna Komisja Wyborcza anulowała potem wyniki wyborów parlamentarnych.