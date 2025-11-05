Logo strona główna
Świat

Zohrana Mamdaniego poznała na aplikacji randkowej, sesję ślubną mieli w metrze. Kim jest Rama Duwaji?

|
Rama Duwaji i Zohran Mamdani
Zohran Mamdani w ostatnich dniach kampanii wyborczej
Źródło: Reuters
"Rama nie jest tylko moją żoną, jest niesamowitą artystką, która zasługuje na to, by być znana na własnych zasadach" - tak o Ramie Duwaji mówi jej mąż, Zohran Mamdani, wybrany właśnie na burmistrza Nowego Jorku. Kim jest 28-latka nazywana pierwszą damą generacji Z?
Kluczowe fakty:
  • 28-letnia Rama Duwaji zajmuje się ilustracją, animacją, a także ceramiką.
  • Mamdaniego poznała na aplikacji randkowej, a ślub wzięli cztery lata później.
  • W czasie kampanii wyborczej swojego męża pozostawała w cieniu nie udzielając się w mediach, ale doradzając mężowi w sprawie np. ikonografii.

Podczas swojego zwycięskiego przemówienia Zohran Mamdani zwrócił się do żony używając arabskiego słowa "hajati" oznaczającego "moje życie". - Nie ma nikogo, kogo wolałbym mieć u boku w tej chwili i w każdej innej - dodał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pierwszy muzułmanin na tym stanowisku. Chce zmienić Nowy Jork

Pierwszy muzułmanin na tym stanowisku. Chce zmienić Nowy Jork

"Wygrał, bo mnie nie było na karcie"

"Wygrał, bo mnie nie było na karcie"

28-letnia Rama Duwaji urodziła się w Houston w syryjskiej rodzinie, która mieszkała w Teksasie do momentu, kiedy Rama skończyła 9 lat - wtedy przeprowadzili się do Dubaju. W Katarze rozpoczęła studia z designu, ale dokończyła je w Richmond w Wirginii. Zdobyła też tytuł magistra ilustracji w zakresie eseju wizualnego w Nowym Jorku. W mieście mieszka od 2021 roku.

Rama Duwaji i Zohran Mamdani
Rama Duwaji i Zohran Mamdani
Źródło: Peter Foley/Newscom/PAP

Zaangażowana sztuka Ramy Duwaji

Zajmuje się ilustracją, animacją, a także ceramiką, a jej prace publikowały czołowe tytuły prasowe - "New Yorker", "Washington Post", BBC, czy "Vogue". Często odnosi się w nich do kobiet z Bliskiego Wschodu, ale też do życia na Brooklynie. Ostatnio wiele poświęciła temu, co dzieje się w Sudanie, Libanie, czy Palestynie. Podobnie jak jej mąż, jest krytyczna wobec działań Izraela. Uważa, że sztuka jest "z natury polityczna" i nie obawia się za jej pośrednictwem poruszać trudnych tematów. W marcu w swojej pracy skrytykowała ICE (amerykański Urząd ds. Imigrantów i Egzekwowania Ceł) - służba podczas tej kadencji Donalda Trumpa stala się symbolem jego bezwzględnej walki z imigracją. Zamieściła portret palestyńskiego-algierskiego aktywisty Mahmouda Khalila zatrzymanego przez agentów ICE. "To atak na wolność słowa" - napisała.

Na swoim instagramowym koncie, oprócz swoich prac, często publikuje listę inspiracji. Ostatni wpis z tej serii opublikowany 3 listopada zatytułowała: "Rzeczy, które widziałam w październiku, które sprawiły, że chcę tworzyć sztukę". Wymienia w nim, jak również pokazuje na zdjęciach, między innymi obrazy, fryzury, obiekty codziennego użytku, czy też elementy designu lub typografię.

Od aplikacji randkowej do skromnego ślubu w urzędzie

Swojego męża, Zohrana Mamdaniego, który właśnie został wybrany na burmistrza Nowego Jorku, poznała na aplikacji randkowej w 2021 roku. Nie wiedziała wtedy, że został wybrany do Zgromadzenia Stanu Nowy Jork. Na pierwszą randkę poszli do jemeńskiej kawiarni na Brooklynie, a następnie udali się na spacer. Na drugiej odwiedzili jego okręg wyborczy - Astorię w dzielnicy Queens. Zaręczyli się w październiku ubiegłego roku.

Ślub wzięli w lutym podczas skromnej ceremonii w urzędzie stanu cywilnego na Dolnym Manhattanie. Wesele odbyło się w lipcu w Ugandzie, skąd pochodzi Mamdani. Ich małżeństwo stało się obiektem plotek w prasie, która donosiła o sekretnej, wystawnej ceremonii ślubnej pary w Dubaju. Do tekstu dołączono zdjęcia z ich pobytu w tym mieście po zaręczynach - zorganizowali tam w grudniu zeszłego roku przyjęcie z tej okazji oraz religijną ceremonię nikah, podczas której pary muzułmańskie podpisują kontrakt małżeński i potwierdzają związek przed Bogiem.

Mamdani odniósł się do tego na swoim profilu na Instagramie publikując zdjęcia ze ślubu w urzędzie, jak również sesję fotograficzną zrobioną między innymi w metrze. "Rama nie jest tylko moją żoną, jest niesamowitą artystką, która zasługuje na to, by być znana na własnych zasadach" - napisał wtedy.

W tle kampanii męża

W czasie kampanii Rama pozostawała celowo w cieniu męża, rzadko pokazując się u jego boku i nie udzielając wywiadów mediom. Brała jednak udział w kluczowych wydarzeniach, jak również doradzała mu w kwestiach mediów społecznościowych oraz ikonografii. Jak pisze "The New York Times", przyjaciele nowej pierwszej damy twierdzą, że jego awans jest dla niej ekscytujący, ale i przytłaczający oraz odległy od tego, jak wyobrażała sobie swoje życie po przeprowadzce do miasta.

Na swoim profilu na Instagramie o staraniach męża o urząd wspomniała w swoich postach raz - w dniu czerwcowych prawyborów demokratów. Napisała wtedy, że nie mogłaby być bardziej dumna i zamieściła między innymi zdjęcia z fotobudki z mężem, selfie z głosowania oraz fotografię Mamdaniego jako chłopca.

Jak pisze CNN, podczas jednego z kampanijnych spotkań, na którym Mamdani brał udział w warsztatach z rysunku, przyszły burmistrz ostrzegał, że "nie jest zbyt dobry w malowaniu". Dodał, że ostatni raz malował coś na randce ze swoją żoną. Zapytany o jakość swojej pracy wykonanej podczas wydarzenia odparł: nie mówcie tego mojej żonie. Asystent kampanii wysłał jej jednak SMS-em zdjęcie z jego rysunkiem, na którym miało być drzewo. "To trójkąt" - odpowiedziała.

"Współczesna księżna Diana"

Fanów Duwaji inspiruje nie tylko jej sztuka, ale również styl. Jak pisze "The New York Times", często ubiera się w stroje vintage, które ozdabia złotą biżuterią. Charakterystyczne elementy jej stylizacji to bluzki na jedno ramię, zwiewne spódnice oraz czarne oficerki - buty tego typu miała również na swoim ślubie. Jej przyjaciel, fotograf Hasnain Bhatti, nazwał ją "współczesną księżną Dianą" - pisze CNN.

Rama Duwaji i Zohran Mamdani z rodzicami
Rama Duwaji i Zohran Mamdani z rodzicami
Źródło: SARAH YENESEL/EPA/PAP

Duwaji zostanie najmłodszą pierwszą damą Nowego Jorku i pierwszą z generacji Z, jak również - pierwszą muzułmanką w tej roli. New York Times zwraca uwagę, że na wtorkowy wieczór, kiedy ogłoszono wyniki wyborów w Nowym Jorku, stworzyła stylistyczny tygiel unikając znanych marek. Miała na sobie top od palestyńskiego projektanta mieszkającego w Londynie, Zeida Hijaziego, który połączyła ze zwiewną spódnicą od nowojorskiej projektantki Ulli Johnson, która cieszy się popularnością wśród - jak pisze NYT - "mam uprawiających jogę w stylu boho". Całość była utrzymana w czerni.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: Martyna Nowosielska-Krassowska // am

Źródło: Hindustan Times, NYT, CNN, Independent

Źródło zdjęcia głównego: Peter Foley/Newscom/PAP

Martyna Nowosielska-Krassowska
Martyna Nowosielska-Krassowska
Dziennikarka tvn24.pl
