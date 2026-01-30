Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Wygrała wybory niezwykłym sposobem. Kim jest Lisa Murkowski, która chwali Polskę

|
Lisa Murkowski
Trump o Grenlandii: żadne państwo prócz USA nie mogą zapewnić jej bezpieczeństwa
Źródło: Reuters/TVN24
Wywodzi się z tej samej partii, która wytypowała Donalda Trumpa na prezydenta USA, ale nie jest wobec niego bezkrytyczna. Ostatnio doceniła rolę Polski, ale z innego powodu niż jej polskie pochodzenie. Lisa Murkowski przed laty wygrała wybory w zaskakujący sposób i tak od ponad dwóch dekad zasiada w amerykańskim Senacie. Kim jest reprezentantka Alaski, która kroczy własnymi ścieżkami?

Republikańska senatorka z Alaski Lisa Murkowski w czwartek doceniła rolę Polski w budowie bezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego. Oceniła m.in., że jesteśmy "jednym z najskuteczniejszych i najważniejszych członków NATO" i że rosnące w naszym państwie wydatki na zbrojenia oraz "szybka modernizacja sił zbrojnych to wzór dla całego kontynentu".

Mam nadzieję, że reszta Europy pójdzie w ślady Polski 
senatorka Lisa Murkowski 

Murkowski w czasie konferencji organizowanej przez ambasadę Szwecji w USA, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych w Waszyngtonie i think tank CEPA poruszyła też kwestię Grenlandii. Wyraziła pogląd, według którego bezpieczeństwo rejonu Arktyki oraz basenu Morza Bałtyckiego należy postrzegać w ścisłym powiązaniu. Senatorka jest znana m.in. z krytycznej postawy wobec roszczeń Donalda Trumpa do największej niebędącej kontynentem wyspy na świecie.

Lisa Murkowski
Lisa Murkowski
Źródło: PAP/EPA/ALLISON DINNER

Lisa Murkowski krytyczką działań Trumpa

Jeszcze w połowie stycznia Murkowski zainicjowała wizytę amerykańskich senatorów w stolicy Danii, Kopenhadze. Był to gest solidarności w obliczu zaostrzającej się retoryki prezydenta USA, który uważa, że jego państwo musi przejąć Grenlandię. W parlamencie Danii senatorska delegacja spotkała się z duńskimi i grenlandzkimi władzami.

Murkowski nie pozostaje ślepa na inne działania administracji Trumpa, również na terenie USA. Razem z innym republikańskim senatorem Thomem Tilisem, w reakcji na zastrzelenie przez federalnych funkcjonariuszy Alexa Prettiego w Minneapolis, wezwała do dymisji szefowej Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Kristi Noem. Kilkanaście dni wcześniej w tym samym mieście śmiertelnie postrzelona przez funkcjonariusza została inna obywatelka USA Renee Good.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Protestujący gromadzą się przed biurami ICE w Minneapolis
To tylko wisienka na torcie. USA "zmierzają w stronę Chin"
Natalia Szostak
Protest w Minneapolis
"Car od granicy" zapowiada wycofanie części agentów federalnych z Minnesoty
Prezydent USA Donald Trump
Ta sprawa stała się "beczką prochu". Niespodziewana zmiana w postawie Trumpa
Monika Winiarska

Pomimo przynależności do tej samej partii, która nominowała na urząd prezydencki Donalda Trumpa, Murkowski nierzadko głosowała w Senacie wbrew jego woli. Za najgłośniejszy przykład może posłużyć drugi proces o impeachment (odwołanie z urzędu) Trumpa. Wtedy to senatorka, jako jedna z siedmiorga przedstawicieli Republikanów, uznała go za winnego "podżegania do przewrotu" podczas niesławnego ataku na Kapitol w 2021 roku. Senat wówczas uniewinnił postawionego w stan oskarżenia przez Izbę Reprezentantów prezydenta, ponieważ nie uzyskano potrzebnej większości dwóch trzecich głosów.

Inaczej zachowała się rok wcześniej, podczas pierwszej próby impeachmentu Trumpa. Wtedy też niższa izba Kongresu oskarżyła prezydenta, tym razem o to, że próbował wymusić w 2019 roku w rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim podjęcie działań, w wyniku których osiągnąłby prywatną korzyść oraz o blokowanie działań amerykańskiego parlamentu.

Lisa Murkowski
Lisa Murkowski
Źródło: PAP/EPA/ALLISON DINNER

Murkowski zagłosowała na początku 2020 roku za uniewinnieniem Trumpa i to pomimo że jego zachowanie - jak mówiła w Senacie - "było hańbiące i niewłaściwe". Wskazywała wtedy, że Kongres mógł podjąć inne kroki wobec prezydenta niż impeachment.

Senatorka od przeszło dwóch dekad

Lisa Murkowski reprezentuję stan Alaska w amerykańskim Senacie nieprzerwanie od prawie 24 lat, ale dwa razy dostała się do niego w niekonwencjonalny sposób.

Jej ojciec Frank Murkowski, który zasiadał w Senacie od początków lat 80., w 2002 roku został wybrany na gubernatora Alaski. Zgodnie z prawem mógł wybrać osobę, która zastąpi go w wyższej izbie Kongresu. Padło na Lisę.

Pomimo krytyki i zarzutów o nepotyzm senatorka wystartowała dwa lata później i o włos (zdecydowało trochę ponad 9 tysięcy głosów z blisko 307 tysięcy) wygrała z kontrkandydatem z Partii Demokratycznej.

W 2010 roku Murkowski znalazła się w jeszcze innym położeniu. Tym razem stosunkiem głosów 49,09 proc. do 50,91 proc. przegrała republikańskie prawybory z Joe Millerem. Znalazła wyjście z sytuacji.

 
Lisa Murkowski na zdjęciu sprzed lat
Źródło: US Congress

W stanowych wyborach Murkowski nie było na liście wyborczej, ale skorzystała z prawa, które dopuszcza możliwość odręcznego dopisania przez wyborcę nazwiska kandydata na karcie. Polityczka zachęcała do tego rozwiązania mieszkańców Alaski i w ten sposób dostała 39,49 proc. głosów, dzięki czemu - ku zaskoczeniu wielu - odnowiła swój mandat. Był to pierwszy przypadek takiego zwycięstwa w Stanach Zjednoczonych od 1954 roku. Drugi w wyborach za Murkowski był Joe Miller, który uzyskał 35,49 proc. poparcia.

Kolejno w 2016 i 2022 roku Murkowski nie napotkała podobnych wyzwań i ze sporą przewagą wygrywała wybory do Senatu. Jeżeli następny raz będzie ubiegać się o reelekcję, będzie to już w 2028 roku.

Lisa Murkowski urodziła się w 1957 roku w miejscowości Ketchikan w południowo-wschodniej części stanu Alaska. Jej mężem jest Verne Martel, z którym ma dwóch dorosłych synów. Z wykształcenia jest prawniczką. Przed karierą w Senacie USA przez kilka lat zasiadała w Izbie Reprezentantów Alaski.

Polsko brzmiące nazwisko Lisa Murkowski dziedziczy po pradziadku od strony ojca, który emigrował do USA.

OGLĄDAJ: Trump ciągle robi to samo. I wciąż mu to działa. Da się z nim negocjować?
pc

Trump ciągle robi to samo. I wciąż mu to działa. Da się z nim negocjować?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Redagowała Milena Zawiślińska

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ALLISON DINNER

Udostępnij:
TAGI:
USAPartia Republikańska USAKongres USA
Sebastian Zakrzewski
Sebastian Zakrzewski
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Pilne
Nie żyje aktorka Catherine O'Hara
Świat
imageTitle
Niemcy odparli atak i mają finał mistrzostw Europy
EUROSPORT
Szymon Hołownia i politycy Polski 2050 w Sejmie (15.10.2025 r.)
Trzy wolty Hołowni. I jeszcze więcej pytań
Sebastian Zakrzewski, Patryk Michalski
Andrzej Duda
Duda broni Trumpa i odpowiada Tuskowi
Polska
Centrum Medyczne Esculap w Bielsku-Białej
Kobieta zmarła po porodzie. Rzecznik Praw Pacjenta potwierdził liczne nieprawidłowości
Katowice
Mroźna noc
Nocą nawet -19 stopni. A jak zimno będzie w sobotę?
METEO
Auto zima
Zimowy niezbędnik kierowcy. Jak ochronić auto przed mrozem i awarią
BIZNES
Policjanci zatrzymali mężczyznę
Pracownica stacji próbowała zapobiec kradzieży. Została potrącona
WARSZAWA
telefon rece smartphone
Plaga w internecie. Eksperci biją na alarm
Łukasz Figielski
imageTitle
Wiatr rozdawał karty w Willingen. Słoweńcom nie przeszkodził
EUROSPORT
Donald Trump
Nobel dla Trumpa? Sikorski stawia warunek
Polska
Pies zaatakował 11-latkę (zdjęcie ilustracyjne)
Pies zaatakował 11-latkę wracającą ze szkoły. Jest akt oskarżenia
WARSZAWA
Horseshoe Falls near the well known Russell Falls in Tasmania's Mount Field National Park
"Spokojna przystań" w lesie nie istniała. AI zmyliło turystów
BIZNES
Koleje Śląskie
Atak zimy. Dworce pozostaną otwarte w nocy
Polska
ZQ-3 R/B
Deorbitacja chińskiej rakiety. POLSA wydała komunikat
METEO
shutterstock_2431413597
Wniosek o podniesienie opłat na autostradzie. Jest stanowisko GDDKiA
BIZNES
35 min
pc
"Trzeba było śmierci Amerykanina, żeby Trump się przestraszył"
Rozmowy na szczycie
imageTitle
Portugalia świętuje historyczny sukces. Rozstrzygnął rzut w ostatniej sekundzie
EUROSPORT
Członkowie rodziny Ming w sądzie
Stracono 11 członków mafijnej rodziny. To nie koniec egzekucji
Świat
Mróz, noc, sople lodu
Zagrożenie dla zdrowia i życia. Możliwe pomarańczowe alarmy
METEO
W aucie leżały puszki po piwie
"Auto stało od dłuższego czasu z włączonym silnikiem. Kierowca nie ruszał się"
WARSZAWA
shutterstock_2591278817
Lekarz radzi, jak prawidłowo rozgrzać się "od środka"
Piotr Wójcik
imageTitle
Dla Polaków trening, dla innych konkurs w Willingen
EUROSPORT
imageTitle
Polski talent rusza na podbój Włoch. Kwota robi wrażenie
EUROSPORT
Luigi Mangione został ekstradowany z Pensylwanii do Nowego Jorku
Przełom w sprawie głośnego zabójstwa. Sędzia oddalił kluczowe zarzuty
Świat
Fejk z policjantem, który stawia czoła ICE
Krzyczą, biją, zrywają maski. Amerykanie "konfrontują się z ICE" w sieci
KONKRET24
Mróz, siarczysty mróz, zima
Lodowate masy wtargną do Polski. Gdzie będzie najzimniej
METEO
2market-sklep-owoce-wejscie-bramka-bramki-shutterstock_358961546
Kontrowersje wokół flag. Sklepy alarmują
BIZNES
Mężczyzna miał ukraść alkohol i zaatakować ochroniarza sklepu (zdj. ilustracyjne)
Koktajle Mołotowa, broń i groźby. Służby "powstrzymały realne zagrożenie"
Robert Zieliński
Policja (zdj. ilustracyjne)
Komunikat policji o awarii. "Wstępnie wykluczamy zewnętrzną ingerencję"
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica