Kai Trump wygłosiła przemówienie

- Przemawiam dziś, by pokazać dziadka ze strony, z której ludzie nie oglądają go często - rozpoczęła swoje wystąpienie 17-latka. - Dla mnie jest on po prostu normalnym dziadkiem. Daje nam słodycze i napoje gazowane, gdy rodzice nie patrzą. Zawsze pyta, jak radzimy sobie w szkole. Kiedy znalazłam się na liście najlepszych (uczniów - red.), wydrukował ją, by pokazać swoim przyjaciołom, jak bardzo jest ze mnie dumny - mówiła Kai Trump.