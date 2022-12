Kim jest Eva Kaili, bohaterka "najbardziej szokującego skandalu w historii Unii"

Do piątku Eva Kaili, pochodząca z Grecji wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, kroczyła od sukcesu do sukcesu: znana w swoim kraju prezenterka najpierw została posłanką, a po kilku latach jedną z najbardziej wpływowych osób w unijnych strukturach. Teraz - jak podkreślają międzynarodowe media - jest główną bohaterką skandalu nazywanego "eksplozją w samym sercu demokracji". W mieszkaniu Evy Kalii śledczy badający kwestie korupcji mieli znaleźć worki pełne gotówki.

W sobotę na tvn24.pl informowaliśmy o zatrzymaniu wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego w związku ze śledztwem w sprawie korupcji, w którą uwikłane mają być władze Kataru . W międzynarodowych mediach pojawiły się szczegóły dotychczasowych ustaleń śledczych. Z informacji medialnych wynika, że w ramach prowadzonych działań zabezpieczono co najmniej 600 tysięcy euro. Pieniądze - jak donosi belgijski portal "L'Echo" - schowane w workach znaleziono w domu Evy Kaili. - To jeden z najbardziej szokujących skandali dotyczących uczciwości w historii Unii Europejskiej - grzmi cytowany przez portal "Politico" Alberto Alemanno, profesor prawa w europejskiej szkole biznesowej HEC Paris.

Od celebrytki po wpływową polityk

Skąd tak mocne słowa? Między innymi dlatego, że skandal dotyczy jednej z najbardziej wpływowych polityk w Brukseli. Eva Kaili jest bowiem jedną z 14 wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego, ale - jak podkreślają dziennikarze "Politico" - była jedną z nabardziej rozpoznawalnych tam osób. Kaili, zanim skierowała swoje kroki w stronę polityki, była popularną dziennikarką w Grecji . Od 2004 do 2007 roku była prezenterką wiadomości w jednej z najważniejszych stacji telewizyjnych w kraju. Z pracy przed kamerą zrezygnowała, kiedy zdobyła mandat posłanki greckiego parlamentu. Miała wtedy 29 lat i była jedną z najmłodszych parlamentarzystek, którym zaufali wyborcy. Osiem lat później, po zwycięskich eurowyborach, ruszyła jej kariera w Brukseli. Kaili dołączyła do potężnej grupy Socjalistów i Demokratów (S&D), drugiej co do wielkości formacji w PE. Greczynka szybko pięła się w hierarchii partii. "Miała dobrą opinię, była otwarta na spotkania z dziennikarzami. Była barwną rozmówczynią" - podkreślają dziennikarze stacji Euronews w artykule poświęconym Kaili.

Nagłe załamanie

Jednocześnie Greczynka coraz silniej była kojarzona z - często budzącymi niezrozumienie - ciepłymi wypowiedziami na temat Kataru. Zdumienie międzynarodowych mediów wywołała wypowiedź Evy Kaili, która nazwała Katar "liderem w dziedzinie praw pracowniczych". Słowa były o tyle szokujące, że Katar podczas przygotowań do mundialu korzystał z pracy obcokrajowców wykonujących obowiązki w niewolniczych warunkach. Falę komentarzy wywołało też stanowisko wygłoszone przez Greczynkę w dniu, kiedy europosłowie debatowali nad rezolucją, w której Bruksela wyrażała "ubolewanie w związku ze śmiercią tysięcy pracowników w Katarze". Powiedziała wtedy o "historycznej transformacji Kataru": - Dzisiejsze mistrzostwa świata w Katarze są właściwie dowodem na to, jak dyplomacja sportowa może dokonać historycznej transformacji kraju poprzez reformy, które zainspirowały świat arabski (…) mimo to niektórzy tutaj (w Parlamencie Europejskim - red.) nawołują do dyskryminacji tego kraju - grzmiała polityk. Jej wypowiedź cytują dziennikarze "The New York Times".