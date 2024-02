Kim jest Dasza Nawalna? Pokazała wzruszające zdjęcie z ojcem

Dasza Nawalna - kim jest?

Gdy w 2021 roku Aleksiej Nawalny został uhonorowany Nagrodą Sacharowa przez Parlament Europejski, odebrała ją w jego imieniu właśnie córka. - Kiedy napisałam do mojego taty i zapytałam, co chciałbyś, żebym powiedziała z twojego punktu widzenia, odpowiedział: Powiedz, że nikt nie powinien równać Rosji z reżimem Putina. Rosja jest częścią Europy, my dążymy do bycia jej częścią. Ale chcemy też, aby Europa starała się o siebie, o te wspaniałe idee, które są jej podstawą. Dążymy do Europy idei, poszanowania praw człowieka, demokracji i uczciwości - mówiła Dasza Nawalna na ceremonii.