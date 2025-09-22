Kim gotowy na dialog z USA. "Jeśli Waszyngton zrezygnuje z absurdalnej obsesji"

Kim Dzong Un na sesjach Najwyższego Zgromadzenia Ludowego Źródło: Reuters

Przemawiając na forum Najwyższego Zgromadzenia Ludowego (północnokoreańskiego parlamentu) Kim Dzon Un oświadczył, że "nie widzi powodu", dla którego jego kraj miałby unikać dialogu z USA, jeśli Waszyngton "zrezygnuje z absurdalnej obsesji naszej denuklearyzacji i zaakceptuje realia oraz będzie chciał rzeczywistego pokojowego współistnienia". - Mam osobiste dobre wspomnienia ze spotkań z obecnym prezydentem USA Donaldem Trumpem - powiedział Kim, cytowany przez propagandową agencję KCNA.

Kim spotkał się z prezydentem USA trzykrotnie podczas pierwszej kadencji Trumpa w Białym Domu.

Kim Dzong Una na sesji Najwyższego Zgromadzenia Ludowego Źródło: EPA/KCNA

Przywódca reżimu północnokoreańskiego mówił także, że produkcja broni nuklearnej jest dla Pjongjangu "kwestią przetrwania wobec poważnych zagrożeń" ze strony Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej. Podkreślił, że nadal odrzuca ostatnie gesty Waszyngtonu i Seulu zachęcające do dialogu ponieważ - jak to określił - "ich podstawowym celem jest osłabienie jego kraju i zniszczenie jego władzy".

Kim Dzong Un i Donald Trump spotkali się po raz pierwszy w 2018 roku Źródło: The White House/Wikimedia CC BY 3.0

Zdaniem Kima propozycja Seulu stopniowego wygaszenia programu nuklearnego Pjongjangu "potwierdza te zamiary".

Korea Północna dokonała w latach 2006-2017 sześciu próbnych eksplozji nuklearnych i kontynuuje rozbudowę swojego programu nuklearnego, mimo daleko idących międzynarodowych sankcji.