Gdzie jest Kim Dzong Un i co dalej z Koreą Północną? Trzy scenariusze

Za każdym razem, gdy któryś z przywódców Korei Północnej znikał z oczu opinii publicznej na jakiś czas, rodziło to liczne teorie. Obecny dyktator nie był widziany publicznie już od ponad dwóch tygodni. Podczas, gdy cały świat zastanawia się, gdzie jest Kim, Pjongjang milczy. Nie jest to jednak nowość w przypadku władz najbardziej zamkniętego kraju na świecie.

Scenariusz 1: Kim pojawia się ponownie z pełnią władzy

Jeden ze scenariuszy zakłada, że po swoim "powrocie" Kim – bez względu na to, czy przyczyna jego zniknięcia miała podstawy zdrowotne, polityczne czy inne – znów stanie na czele Korei Północnej z równie nieograniczoną władzą jak dotychczas.

W obliczu ciągłości władzy w KRLD Waszyngton i Seul będą musiały kontynuować swoją dotychczasową politykę wobec Pjongjangu – zauważa amerykański magazyn. Celami obu stolic dalej będą więc uniknięcie eskalacji działań wojskowych, utrzymanie w mocy sankcji oraz szukanie okazji do wznowienia negocjacji. Według "Foreign Policy" wyzwaniem mogą okazać się różnice między priorytetami Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej w relacjach z KRLD. Podczas gdy Waszyngtonowi zależy przede wszystkim na denuklearyzacji Korei Północnej, Seul dąży do polepszenia stosunków z Północą i zwiększenia współpracy między oboma państwami, obecnie – wobec pandemii COVID-19 - przede wszystkim w zakresie zdrowia publicznego.

Jak przewiduje dwumiesięcznik, w sojuszu między USA i Koreą Południową mogą pojawić się tarcia, gdyż poprawa relacji między Seulem i Pjongjangiem zapewne będzie wymagać złagodzenia sankcji i może być postrzegana przez Waszyngton, jako odbieganie od skoordynowanego podejścia w dążeniu do denuklearyzacji północnokoreańskiego reżimu.

Scenariusz 2: Kim pozostaje w ukryciu, potencjalnie niezdolny do sprawowania władzy przez dłuższy czas

Drugi scenariusz zakłada, że Kim Dzong Un jeszcze długo nie pojawi się publicznie, będąc tymczasowo niezdolnym do pracy. Jak ocenia "Foreign Policy" zagrozi to stabilności Korei Północnej, co z kolei może zwiększyć ryzyko "błędnych kalkulacji, niewłaściwej komunikacji i niezamierzonej eskalacji" napięcia.