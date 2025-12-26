Kim Dzong Un "zasygnalizował" dalszy rozwój. Czy to jego plan na zjazd partii?

Kim Dzong Un nadzorował test rakiet dalekiego zasięgu Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Według KCNA, którą cytuje Reuters, przywódca KRLD Kim Dzong Un "zasygnalizował, że kraj będzie kontynuował rozwój programu rakietowego". "Sektor produkcji rakiet i pocisków ma ogromne znaczenie dla wzmocnienia odstraszania wojennego" - cytuje Reuters.

Modernizacja przedsiębiorstw zaangażowanych w realizację północnokoreańskiego programu rakietowego ma potrwać pięć lat. Według KCNA, Kim ma przedstawić zatwierdzone przez siebie dokumenty w tej sprawie podczas zjazdu rządzącej krajem Partii Pracy Korei.

Korea Północna ma ogłosić 5-letni plan rozwoju

Zgromadzenie, które jest zaplanowane na początek 2026 roku, ma ogłosić plan rozwoju Korei Północnej na najbliższe pięć lat.

Reuters podkreślił, że informacja KCNA na temat modernizacji zakładów uczestniczących w północnokoreańskim programie rakietowym pojawiła się dzień po tym, jak ujawniono, że Kim nadzorował wraz z córką Kim Dzu Ae budowę ważącej 8,7 tysiąca tony łodzi podwodnej o napędzie atomowym, a także testy dalekosiężnych pocisków ziemia-powietrze.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Kim Dzong Un na inspekcji ze swoją potencjalną następczynią

Według wielu obserwatorów, Kim przygotowuje Kim Dzu Ae do przejęcia rządów w Korei Północnej.

OGLĄDAJ: TVN24 HD