Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Kim Dzong Un "zasygnalizował" dalszy rozwój. Czy to jego plan na zjazd partii?

Kim Dzong Un defilada
Kim Dzong Un nadzorował test rakiet dalekiego zasięgu
Źródło: Reuters
Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un zasygnalizował, że kraj będzie kontynuował rozwój programu rakietowego - poinformowała agencja prasowa KCNA. Kim miał również zatwierdzić projekty dokumentów w sprawie modernizacji głównych firm zbrojeniowych.

Według KCNA, którą cytuje Reuters, przywódca KRLD Kim Dzong Un "zasygnalizował, że kraj będzie kontynuował rozwój programu rakietowego". "Sektor produkcji rakiet i pocisków ma ogromne znaczenie dla wzmocnienia odstraszania wojennego" - cytuje Reuters.

Dzieci porwane z Ukrainy trafiają do jeszcze gorszego miejsca niż Rosja
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dzieci porwane z Ukrainy trafiają do jeszcze gorszego miejsca niż Rosja

Anna Czerwińska

Modernizacja przedsiębiorstw zaangażowanych w realizację północnokoreańskiego programu rakietowego ma potrwać pięć lat. Według KCNA, Kim ma przedstawić zatwierdzone przez siebie dokumenty w tej sprawie podczas zjazdu rządzącej krajem Partii Pracy Korei.

Korea Północna ma ogłosić 5-letni plan rozwoju

Zgromadzenie, które jest zaplanowane na początek 2026 roku, ma ogłosić plan rozwoju Korei Północnej na najbliższe pięć lat.

Reuters podkreślił, że informacja KCNA na temat modernizacji zakładów uczestniczących w północnokoreańskim programie rakietowym pojawiła się dzień po tym, jak ujawniono, że Kim nadzorował wraz z córką Kim Dzu Ae budowę ważącej 8,7 tysiąca tony łodzi podwodnej o napędzie atomowym, a także testy dalekosiężnych pocisków ziemia-powietrze.

Kim Dzong Un na inspekcji ze swoją potencjalną następczynią
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kim Dzong Un na inspekcji ze swoją potencjalną następczynią

Według wielu obserwatorów, Kim przygotowuje Kim Dzu Ae do przejęcia rządów w Korei Północnej.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP / EPA / EKATERINA SHTUKINA / SPUTNIK /GOVERNMENT PRESS SERVICE / POOL

Udostępnij:
TAGI:
Korea PółnocnaKim Dzong Un
Czytaj także:
imageTitle
Spurs z patentem na mistrzów. Sochan przyklejony do ławki
EUROSPORT
26 min
2312_cnb_cpk_2
"Poklepywali ludzi i obiecywali, że zrobią porządek"
Czarno na białym
Donald Trump
"Zgodnie z moimi rozkazami". Trump o "śmiertelnym ciosie"
Świat
Zamknięto Drzwi Święte w pierwszej bazylice
Święte Drzwi w pierwszej bazylice zamknięte
Świat
Polskie myśliwce
Zarzuty po zabójstwie nastolatki, poderwane myśliwce, pożar kościoła
To warto wiedzieć
Wiatr, silny wiatr, wichury
W części kraju podmuchy będą dość silne
METEO
telegram
Kreml złożył Francji propozycję
Świat
Wołodymyr Zełenski
Komunikat Zełenskiego po rozmowie z ludźmi Trumpa. "Dobre pomysły"
Świat
Silny mróz na południu
Żółte alarmy IMGW w części kraju
METEO
Zniszczony budynek Teatru Dramatycznego w Mariupolu
Rosjanie urządzają "taniec na kościach" w Mariupolu
Świat
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
17-latek z zarzutem po zabójstwie Mai. "Nie odpowiadał na pytania sądu"
WARSZAWA
pociag pkp intercity - Fotokon shutterstock_2574259707
Pociągi odwołane w święta. "Przyczyny techniczne"
Polska
Zniszczona droga w wyniku aktywności wulkanu błotnego
Popękały drogi i fundamenty. Mieszkańcy gotowi do ewakuacji
METEO
Klatka kluczowa-120114
"Co się zadziało, że młodzi ludzie stali się bezdomnymi? My się zadzialiśmy"
Polska
Ukraina żołnierze święta
Ojciec na froncie, matka z synkiem "przy świecach, jak w dawnych czasach"
Świat
Seydisfjordur na Islandii
Prawie 20 stopni w noc wigilijną na Islandii
METEO
Mroźna noc
Noc znów sporo na minusie
METEO
Słynne zdjęcie Ireneusza Radkiewicza. Lech Wałęsa opuszcza miejsce internowania (Arłamów, 15.11.1982)
Nie żyje Ireneusz Radkiewicz. Był autorem słynnych zdjęć
Kultura i styl
Plaża w Budleigh Salterton
Zaginęli w trakcie świątecznej kąpieli. "Wysłano znaczną liczbę służb"
Świat
2025-12-25T011133Z_2_LWD236224122025RP1_RTRWNEV_C_2362-USA-TRUMP-NORAD-0003
Donald Trump rozmawiał z dziećmi o "śledzeniu" świętego Mikołaja
Świat
Zakład karny
Groziła byłemu partnerowi. Najpierw był zakaz, teraz areszt
WARSZAWA
Mróz śnieg zima
Nadchodzą opady śniegu i silny wiatr
Arleta Unton-Pyziołek
Papież Leon XIV
Papież Leon XIV pierwszy raz przemówił po polsku
Świat
Pożar na autostradzie A2 na wysokości Wólki (Łódzkie)
Przewoził owoce, stanął w ogniu
Łódź
imageTitle
Setka Shiffrin, cztery rekordy Duplantisa. Taki był rok 2025 w światowym sporcie
EUROSPORT
imageTitle
United muszą radzić sobie bez Bruno Fernandesa
EUROSPORT
Nowa trasa
"Kluczowy korytarz łączący Europę". Oddano dwa odcinki
BIZNES
Policja
W święta przemytnicy nie próżnują, do Polski wleciały kolejne balony
Białystok
shutterstock_2445861655
Katastrofa na najwyższym szczycie Afryki. Nie żyje pięć osób
METEO
imageTitle
"Wygrała chciwość". Biedniejsze kluby bez wsparcia
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica