"New York Times": Kim Dzong Un pojedzie do Władimira Putina

Kim Dzong Un planuje we wrześniu podróż do Rosji, gdzie spotka się z Władimirem Putinem. Do spotkania prawdopodobnie dojdzie gdzieś nad brzegiem Pacyfiku i będzie ono dotyczyło możliwości przekazania Rosji broni do użycia w wojnie w Ukrainie - przekazał "The New York Times", powołując się na źródła w administracji amerykańskiej i sojuszników USA.