Po oskarżeniach o wsparcie Hamasu kilka państw wstrzymało finansowanie agencji ONZ. Płyną apele, by "nie głodzić dzieci"

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres zaapelował niedzielę, by kraje wstrzymujące finansowanie dla Agencji ONZ ds. Uchodźców Palestyńskich (UNRWA) ponownie rozważyły te decyzje. Podobne wezwania płyną także z innych stron. - Darczyńcy, nie głodźcie dzieci za grzechy kilku pracowników organizacji humanitarnej – powiedział Jan Egeland, sekretarz generalny Norweskiej Rady ds. Uchodźców. Do tej pory 10 krajów zatrzymało wpłatę pieniędzy w związku z doniesieniami, że kilkunastu pracowników UNRWA było zaangażowanych w atak Hamasu na Izrael.

Komisarz generalny Agencji ONZ ds. Uchodźców Palestyńskich (UNRWA, z ang. United Nations Relief and Works Agency) Philippe Lazzarini poinformował w piątek, że otrzymał od Izraela informacje o zaangażowaniu pracowników UNRWA w atakach Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku i ogłosił wszczęcie dochodzenia w tej sprawie. Lazzarini podkreślał przy tym, że "te wstrząsające oskarżenia pojawiają się w chwili, gdy przetrwanie ponad dwóch milionów ludzi w Strefie Gazy zależy od pomocy, którą Agencja dostarcza od początku wojny".

Izrael, jak na razie, nie podał do publicznej wiadomości informacji czego miałyby dotyczyć zarzuty stawiane pracownikom agencji ONZ.

Guterres "gorąco apeluje"

W wyniku tych doniesień kilka krajów, w tym Stany Zjednoczone i Niemcy, wycofały swoje finansowanie dla Agencji. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres zaapelował do tych państw o ponowne rozważenie tej decyzji.

- Chociaż rozumiem ich obawy – sam byłem przerażony tymi oskarżeniami – gorąco apeluję do rządów, które zawiesiły swoje wpłaty, aby przynajmniej zagwarantowały ciągłość działań UNRWA – powiedział Guterres. Zapewniał też, że "każdy pracownik ONZ zaangażowanego w akty terroru" zostanie pociągnięty do odpowiedzialności.

Powiedział, że może to obejmować wszczęcie postępowania karnego. Jednak jak podaje Reuters, jest to rzadkim posunięciem, ponieważ większość pracowników Organizacji cieszy się immunitetem funkcjonalnym, chociaż Guterres ma prawo go uchylić.