Świat

Potępiają decyzję Izraela. "Takie działania grożą zwiększeniem niestabilności"

Izraelska operacja na Zachodnim Brzegu
Zachodni Brzeg. Izraelska ekspansja, która pozbawia Palestyńczyków domów i miejsca do życia
Źródło: Sky News
Kilkanaście państw potępiło decyzję Izraela o utworzeniu kolejnych osiedli żydowskich na Zachodnim Brzegu Jordanu. Jak podkreślono, takie działania "nie tylko naruszają prawo międzynarodowe, ale też grożą zwiększeniem niestabilności".

"Wzywamy Izrael do wycofania się z tej decyzji oraz z rozbudowywania osiedli" - głosi oświadczenie Wielkiej Brytanii, Niemiec, Kanady, Belgii, Danii, Francji, Włoch, Islandii, Irlandii, Norwegii, Malty, Hiszpanii, Holandii i Japonii. Komunikat wystosowano w związku z zatwierdzeniem przez władze Izraela budowy 19 osiedli żydowskich na Zachodnim Brzegu Jordanu.

Państwa te podkreślają, że "takie jednostronne działania, jako część szerszej intensyfikacji polityki osadnictwa na Zachodnim Brzegu, nie tylko naruszają prawo międzynarodowe, ale też grożą zwiększeniem niestabilności".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Liczby są zaniżone. Tysiące ludzi leży jeszcze pod zgliszczami"

"Liczby są zaniżone. Tysiące ludzi leży jeszcze pod zgliszczami"

Jacek Tacik
"To nie jest tak, że ty zamordowałeś mojego brata, to ja mogę zamordować twojego"

"To nie jest tak, że ty zamordowałeś mojego brata, to ja mogę zamordować twojego"

Jacek Tacik

Biuro skrajnie prawicowego ministra finansów Becalela Smotricza poinformowało, że 19 osiedli znajduje się na "wysoce strategicznych" obszarach. "W praktyce blokujemy powstanie terrorystycznego państwa palestyńskiego. Będziemy nadal rozwijać, budować i osiedlać się na ziemi dziedzictwa naszych przodków" - podano.

"Te działania utrwalają nielegalną okupację izraelską"

W ostatnich trzech latach liczba żydowskich osiedli na Zachodnim Brzegu wzrosła do 69 - podała AFP. Decyzję o zatwierdzeniu budowy kolejnych ogłoszono krótko po ukazaniu się raportu sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa, dokumentującego wzrost liczby osiedli żydowskich na okupowanych terytoriach palestyńskich od rozpoczęcia monitoringu w 2017 r.

Guterres potępił w raporcie "nieustanną rozbudowę izraelskich osiedli na okupowanym Zachodnim Brzegu, w tym w Jerozolimie Wschodniej", i zaznaczył, że ich rozbudowa "podsyca napięcia (między Izraelczykami i Palestyńczykami - red.), uniemożliwia Palestyńczykom dostęp do ich ziem i zagraża istnieniu w pełni niezależnego, demokratycznego, trwałego i suwerennego państwa palestyńskiego".

Ranny żołnierz. "Izrael zareaguje odpowiednio"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ranny żołnierz. "Izrael zareaguje odpowiednio"

"Te działania dodatkowo utrwalają nielegalną okupację izraelską i naruszają prawo międzynarodowe oraz prawo Palestyńczyków do samostanowienia" - podkreślił szef ONZ. W raporcie można też przeczytać, że wraz z budową nowych osiedli odnotowano wzrost przemocy ze strony żydowskich osadników, w tym ataki przeprowadzane "w obecności lub przy wsparciu izraelskich sił bezpieczeństwa".

Zachodni Brzeg i Strefa Gazy
Zachodni Brzeg i Strefa Gazy
Źródło: PAP

AFP przypomniała, że według szacunków na Zachodnim Brzegu Jordanu mieszka obecnie ponad 500 tysięcy Izraelczyków i około 3 mln Palestyńczyków. ONZ uznaje budowanie żydowskich osiedli za sprzeczne z prawem międzynarodowym.

OGLĄDAJ: "Co drugi Palestyńczyk stracił kogoś z najbliżej rodziny". Jak powstrzymać rozlew krwi?
pc

"Co drugi Palestyńczyk stracił kogoś z najbliżej rodziny". Jak powstrzymać rozlew krwi?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA - Alaa Badarneh

TAGI:
Izrael Autonomia Palestyńska Organizacja Narodów Zjednoczonych Antonio Guterres
