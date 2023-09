Kilkadziesiąt osób przypuściło szturm na samolot do Brukseli, gdy lot został odwołany. Nagranie

Sfrustrowani pasażerowie próbowali wedrzeć się na pokład samolotu linii Brussels Airlines po tym, jak już drugi raz z kolei odwołano ich lot. Do zdarzenia doszło w sobotę, teraz w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać kilkadziesiąt osób awanturujących się na płycie lotniska.

Do zdarzenia doszło w sobotę na lotnisku w Kinszasie, stolicy Demokratycznej Republiki Konga. Samolot linii Brussels Airlines miał wylecieć do Brukseli, ale już po raz drugi lot ten został odwołany. Skutkowało to frustracją pasażerów i szturmem na stojącą na płycie lotniska maszynę.