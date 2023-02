Nowy etap zaczął się w maju. Kolosalna zmiana w Kijowie

czytaj dalej

Rosyjski niezależny portal The Insider podał, cytując doniesienia niezależnych kanałów na Telegramie, że zmobilizowani żołnierze z Sierpuchowa pod Moskwą zostali wysłani do szturmu w obwodzie ługańskim niemal "z gołymi rękami". Na opublikowanym nagraniu żołnierze mieli narzekać, że rzucono ich do ataku "uzbrojonych w broń strzelecką i łopaty".