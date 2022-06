Rosyjskie rakiety uderzyły w budynki. Kijów zaatakowany z bombowców

W Kijowie doszło do wybuchów. W blok i przedszkole uderzyły rosyjskie rakiety. W wyniku ataku Rosjan rannych zostało pięć osób, a co najmniej jedna zginęła - to mężczyzna, którego kilkuletnia córka i żona odniosły obrażenia. Jak relacjonował reporter TVN24 Tomasz Kanik, który jest w stolicy Ukrainy, na miejscu ocalałych poszukują dziesiątki ratowników.