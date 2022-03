Pentagon: mamy wskazówki, że Ukraińcy przejmują kontrolę w okolicach Kijowa

Kirby zwrócił uwagę, iż podczas 27 dni wojny Rosja nie osiągnęła żadnego strategicznego celu, co świadczy o słabości rosyjskiej armii. - Putin powinien podjąć się rozmów pokojowych z Ukrainą - ocenił rzecznik. Jego zdaniem Rosja co najmniej w jednym przypadku użyła pocisku hipersonicznego, ale atak taką rakietą był pozbawiony sensu. - Nie sądzimy, aby to odmieniło losy tego konfliktu. Trafili tym pociskiem w budynek mieszkalny, zatem wykorzystanie tej rakiety było w tym przypadku całkowicie pozbawione sensu - mówił Kirby.