U2 zagrało w kijowskim metrze. "Zaprosił nas prezydent Zełenski"

"Prezydent Zełenski zaprosił nas do wystąpienia w Kijowie, by pokazać solidarność z Ukraińcami. I tak właśnie zrobiliśmy" - poinformował w niedzielę zespół U2 na Twitterze. W kijowskim metrze Bono i The Edge z U2 zagrali m.in. z Tarasem Topolą z zespołu Antytila, który - po ataku Rosji na Ukrainę - wstąpił w szeregi wojsk obrony terytorialnej.

"Prezydent Zełenski zaprosił nas do wystąpienia w Kijowie, by pokazać solidarność z Ukraińcami. I tak właśnie zrobiliśmy" - poinformował zespół U2 na Twitterze.

O koncercie w kijowskim metrze poinformowała ukraińska agencja UNIAN. "Legendarny Bono i The Edge z U2 występują teraz na stacji metra Chreszczatyk" - poinformowano na Telegramie. "Wizyta Bono na Ukrainie była nieoczekiwana" - napisała agencja na swoim portalu. Zespół, z ukraińskimi żołnierzami, zszedł na stację metra w centrum Kijowa i zaśpiewał utwór "Stand by Ukraine". Nagranie z występu w kijowskim metrze udostępniła m.in. dziennikarka NV.ua Kristina Berdinskich.

Kolejny akt wsparcia

Zespół U2 już wcześniej solidaryzował się z Ukraińcami. Na profilu grupy na Twitterze zamieszczono czarno-białe nagranie, na którym Bono i The Edge wykonują akustycznie utwór "Walk On Ukraine". "Dzielny naród Ukrainy walczy o swoją wolność - i naszą - w obliczu niewypowiedzianej przemocy i niesprawiedliwej inwazji. Ponad 4 miliony ludzi, gównie kobiet i dzieci, musiały opuścić swoje domy, by ratować życie - to niemal tyle, co liczy populacja Irlandii" - napisało U2 w tweecie.