Seria "zmasowanych ataków" powietrznych w Kijowie. Rosjanie uderzyli w blok mieszkalny

Kijów ponownie znalazł się pod ostrzałem. Miejscowe władze informowały nad ranem o kolejnym ataku, co daje w sumie trzy rosyjskie "zmasowane ataki" w ciągu 24 godzin. W mieście było słychać eksplozje. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła nad Kijowem ponad 20 dronów produkcji irańskiej wysłanych przez Rosję - przekazał mer miasta Witalij Kliczko. Dodał, że co najmniej jedna osoba zginęła, cztery zostały ranne.

"To był masowy atak, nadszedł z różnych kierunków, w kilku falach" - poinformował Serhij Popko, szef wojskowej administracji Kijowa we wpisie na Telegramie. "Nie opuszczajcie schronów" - zaapelował do mieszkańców mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko.