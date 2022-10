Korespondent BBC usłyszał pocisk lecący na Kijów, przerwał relację

Zabici, wielu rannych

Kijowska policja miejska poinformowała, że ​​w stolicy zginęło co najmniej pięć osób, a 12 zostało rannych. Niektóre doniesienia mówią o ośmiu ofiarach. Służby informują, że ta liczba może się zwiększyć. Do ataków doszło także w innych miastach, między innymi we Lwowie, Tarnopolu i Żytomierzu na zachodzie Ukrainy, Zaporożu na południu i Charkowie na wschodzie.