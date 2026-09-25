Świat Rosja zaatakowała budynek mieszkalny, nie żyje 14-letni chłopiec Oprac. Kamila Grenczyn |

Rosja zaatakowała Kijów pociskami balistycznymi. Są ofiary śmiertelne (24.09.2026 r.) Źródło wideo: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE IN KYIV REGION Źródło zdj. gł.: dsns.gov.ua

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Według ukraińskich służb w godzinach porannych rosyjski dron uderzył w znajdujący się w Kijowie 16-piętrowy blok na wysokości 10-11 piętra. W wyniku ataku zginął 14-letni chłopiec, a co najmniej siedmiu innych mieszkańców zostało rannych.

Rosyjski atak na Kijów (25.09.2026 r.) Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua

Na miejscu zdarzenia pracują grupy operacyjno-śledcze, saperzy policyjni, ratownicy Państwowej Służby do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) oraz lekarze.

Kijów od nocy jest atakowany przez rosyjskie drony odrzutowe. Alarm trwa już po raz piąty w ciągu ostatniej doby.

Rosyjski atak na Kijów (25.09.2026 r.) Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua

Zełenski: absolutnie barbarzyński i wstrząsający atak

O śmierci chłopca napisał na platformie X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który "złożył kondolencje rodzinie i bliskim". "Pożar na miejscu zdarzenia został ugaszony, a służby ratunkowe kontynuują usuwanie skutków ataku. To absolutnie barbarzyński i wstrząsający atak pozbawiony jakiejkolwiek logiki militarnej" - ocenił.

Zełenski przekazał też, że od rana w Ukrainie utrzymuje się niemal nieustanne zagrożenie atakami. "Łącznie od początku dnia zaatakowano osiem regionów. W Odessie jedna osoba zginęła w wyniku podwójnego uderzenia w placówkę pocztową. W Zaporożu trafiono w przychodnię lekarską, w której przebywali ludzie. Są też ranni w obwodach sumskim i mikołajowskim" - poinformował.

This morning, the Russians struck a residential apartment building in Kyiv with a drone. Tragically, a 14-year-old boy was killed. My condolences to the family and loved ones. Seven more people were injured. The fire at the site has been extinguished, and first responders… pic.twitter.com/pWbxhxSuKZ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 25, 2026 Rozwiń

Prezydent przypomniał, że w ostatnich dniach Ukraina informowała partnerów o tym, że "Rosja będzie jedynie eskalować działania w miarę zbliżania się zimy, o ile nie zostanie wywarta na nią presja".

"Aby dyplomacja była skuteczna, konieczne jest wdrożenie sankcji USA i zaostrzenie sankcji europejskich. To w rękach naszych partnerów leży klucz do pokoju - poprzez siłę. Rosjanie muszą zrozumieć, że nie uda im się po prostu przeczekać tej sytuacji i że wojna musi zostać zakończona. Dziękuję wszystkim, którzy niosą pomoc" - zakończył.