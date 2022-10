Zawiozła synka do przedszkola, zginęła w drodze do pacjentów

Lekarka z dziecięcego szpitala w Kijowie, Oksana Leontiewa, jest jedną z ofiar zmasowanego ataku Rosjan na ukraińskie miasta i cywilną infrastrukturę. "Rankiem (...) zabrała swojego 5-letniego syna Hryhorija do przedszkola. Po raz ostatni. Następnie udała się do Ohmatdytu, aby ratować pacjentów, tak jak robiła to od wielu lat" - przekazała placówka, w której pracowała. Zginęła po uderzeniu pocisku, a "jej samochód doszczętnie spłonął". Szef ukraińskiego MSW Anton Heraszczenko przekazał, że "jej syn jest teraz sierotą". "Jego tata zmarł sześć miesięcy temu" - dodał, przekazując kondolencje.