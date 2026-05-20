Świat Ukraińcy nie ustępują. Drony znów zaatakowały rosyjskie obiekty Oprac. Aleksandra Sapeta

Rafineria w Tuapse ponownie w ogniu po ataku dronów (27.04.2026)

Kanał Meduza na Telegramie podał, że w rafinerii należącej do koncernu Łukoil w Niżnym Nowogrodzie wybuchł pożar. Zakład ten zaopatruje obwód moskiewski. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdził, że w rosyjski obiekt przemysłowy uderzyły ukraińskie drony. Rozmiar zniszczeń jest ustalany.

Agencja Reuters podała, powołując się na gubernatora Niżnego Nowogrodu Gleba Nikitina, że po ataku dronowym zapaliły się dwa obiekty przemysłowe. Z kolei rosyjski kanał Astra podał na Telegramie, powołując się na mieszkańców, że w mieście Kstovo było słychać eksplozje.

Nagranie pożaru w obiekcie udostępniła w mediach społecznościowych telewizja Biełsat.

Kstovo, Nizhny Novgorod Oblast. Refinery attacked.



On the morning of May 20, explosions were heard in the city. According to the Astra portal, residents also reported fires. Local authorities announced that classes in schools had been moved to remote learning.



Astra's analysis… pic.twitter.com/eR5lbpuUOi — Belsat in English (@Belsat_Eng) May 20, 2026 Rozwiń Pożar rosyjskiej rafinerii, Kstovo Źródło: X

Ukraińcy atakują rosyjskie obiekty przemysłowe

Atakowano również obiekty przemysłowe w Niewinnomyssku w Kraju Stawropolskim na południowym zachodzie Rosji. Znajdują się tam m.in. duże zakłady chemiczne Niewinnomysskij Azot. Ukraińskie drony uderzyły też w przepompownię ropy naftowej w obwodzie jarosławskim na zachodzie kraju.

Dwa drony strącono nad obwodem leningradzkim na północnym zachodzie, gdzie znajduje się jedna z największych rafinerii oraz port eksportu rosyjskiej ropy. Ministerstwo obrony Rosji podało, że siły rosyjskie strąciły w nocy z wtorku na środę 273 drony ukraińskie.

Ukraina zintensyfikowała ataki dronów na rosyjską infrastrukturę energetyczną, podwajając od początku roku liczbę rafinerii ropy naftowej, które stały się celem ataków - analizuje agencja Reuters.

Celem tych uderzeń są rafinerie ropy, magazyny paliw, terminale eksportowe i infrastruktura przemysłowa. W ten sposób Kijów wywiera presję na machinę wojenną Rosji, której budżet w znacznym stopniu opiera się o dochody z surowców energetycznych.

Rosjanie atakują ukraińskie miasta

Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały, że w nocy Rosja zaatakowała Ukrainę rakietą balistyczną Iskander-M oraz 154 dronami różnych typów. Według ukraińskiego dowództwa obrona przeciwlotnicza zestrzeliła lub unieszkodliwiła 131 bezzałogowców. Odnotowano jednak trafienia rakiety balistycznej i 23 dronów w 20 lokalizacjach.

Co najmniej trzy osoby zginęły, a ponad 30 zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków na Ukrainę przeprowadzonych w ciągu ostatniej doby - poinformowały w środę ukraińskie władze. Najbardziej ucierpiały obwody dniepropietrowski, sumski, chersoński, charkowski i zaporoski.

