Ukraińcy nie ustępują. Drony znów zaatakowały rosyjskie obiekty
Kanał Meduza na Telegramie podał, że w rafinerii należącej do koncernu Łukoil w Niżnym Nowogrodzie wybuchł pożar. Zakład ten zaopatruje obwód moskiewski. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdził, że w rosyjski obiekt przemysłowy uderzyły ukraińskie drony. Rozmiar zniszczeń jest ustalany.
Agencja Reuters podała, powołując się na gubernatora Niżnego Nowogrodu Gleba Nikitina, że po ataku dronowym zapaliły się dwa obiekty przemysłowe. Z kolei rosyjski kanał Astra podał na Telegramie, powołując się na mieszkańców, że w mieście Kstovo było słychać eksplozje.
Nagranie pożaru w obiekcie udostępniła w mediach społecznościowych telewizja Biełsat.
Ukraińcy atakują rosyjskie obiekty przemysłowe
Atakowano również obiekty przemysłowe w Niewinnomyssku w Kraju Stawropolskim na południowym zachodzie Rosji. Znajdują się tam m.in. duże zakłady chemiczne Niewinnomysskij Azot. Ukraińskie drony uderzyły też w przepompownię ropy naftowej w obwodzie jarosławskim na zachodzie kraju.
Dwa drony strącono nad obwodem leningradzkim na północnym zachodzie, gdzie znajduje się jedna z największych rafinerii oraz port eksportu rosyjskiej ropy. Ministerstwo obrony Rosji podało, że siły rosyjskie strąciły w nocy z wtorku na środę 273 drony ukraińskie.
Ukraina zintensyfikowała ataki dronów na rosyjską infrastrukturę energetyczną, podwajając od początku roku liczbę rafinerii ropy naftowej, które stały się celem ataków - analizuje agencja Reuters.
Celem tych uderzeń są rafinerie ropy, magazyny paliw, terminale eksportowe i infrastruktura przemysłowa. W ten sposób Kijów wywiera presję na machinę wojenną Rosji, której budżet w znacznym stopniu opiera się o dochody z surowców energetycznych.
Rosjanie atakują ukraińskie miasta
Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały, że w nocy Rosja zaatakowała Ukrainę rakietą balistyczną Iskander-M oraz 154 dronami różnych typów. Według ukraińskiego dowództwa obrona przeciwlotnicza zestrzeliła lub unieszkodliwiła 131 bezzałogowców. Odnotowano jednak trafienia rakiety balistycznej i 23 dronów w 20 lokalizacjach.
Co najmniej trzy osoby zginęły, a ponad 30 zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków na Ukrainę przeprowadzonych w ciągu ostatniej doby - poinformowały w środę ukraińskie władze. Najbardziej ucierpiały obwody dniepropietrowski, sumski, chersoński, charkowski i zaporoski.