Ulicami Kijowa maszerowano z flagą Ukrainy i Polski

czytaj dalej

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną ocenił w najnowszym raporcie, że za atakiem na rosyjski okręt w Sewastopolu prawdopodobnie stoją siły ukraińskie. Analitycy z USA podkreślili przy tym, że takie operacje w czasie konfliktu są uprawnionymi działaniami wojennymi, a nie "terroryzmem", jak twierdzi Rosja. Co więcej, zdaniem think tanku taką odpowiedź na rosyjską kampanię bombardowań strategicznych należałoby uznać za "powściągliwą". Siły ukraińskie nie przyznały się do ataku w Sewastopolu.