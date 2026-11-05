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Świat

Wołodymyr Zełenski spotkał się z wysłannikami USA. Chodzi o negocjacje z Rosją

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Spotkanie Wołodymyra Zełenskiego ze Steve'em Witkoffem w Oslo
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: X/ZelenskyyUa
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Wołodymyr Zełenski odbył półtoragodzinną rozmowę ze Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Prezydent Ukrainy i specjalni wysłannicy USA dyskutowali na temat przygotowań do trójstronnych negocjacji między Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi i Rosją.

"Przygotowujemy się do trójstronnych rozmów na szczeblu zespołów między Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi i Rosją - odbędą się one za niespełna tydzień. Ukraina jest gotowa do podjęcia niezbędnych kroków, nasze propozycje są jasne i przekazaliśmy je stronie amerykańskiej" - napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na X.

Prezydent dodał, że w Brukseli odbyło się spotkanie delegacji Ukrainy, USA, UE, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, NATO i Banku Światowego, a także przedstawicieli biznesu, poświęcone odbudowie kraju po wojnie. W czwartek w tym samym miejscu odbędzie się spotkanie dotyczące gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Rozmowy na temat inicjatyw współpracy i wsparcia ukraińskiej obronności

Podczas rozmowy ze specjalnymi wysłannikami omówiono również kwestie obrony przeciwlotniczej, a w szczególności zapotrzebowania na pociski przechwytujące do systemów Patriot, a także dwustronne inicjatywy współpracy z USA, w tym format Drone Deal.

Drone Deal to format współpracy między Ukrainą a państwami partnerskimi (m.in. USA, krajami UE i państwami Bliskiego Wschodu), zakładający przekazywanie ukraińskich doświadczeń wojskowych, w tym technologii dotyczących bezzałogowców, w zamian za finansowanie, deficytowe surowce lub wsparcie w sektorach energetycznym i obrony przeciwlotniczej.

"Nie ma alternatywy dla pokoju, a powojenne gwarancje bezpieczeństwa muszą być naprawdę solidne" - podkreślił prezydent.

Wcześniej Witkoff przekazał, że negocjacje na szczeblu roboczym między Ukrainą a Rosją, przy pośrednictwie USA, odbędą się w Abu Zabi w dniach 10-11 listopada.

Źródło: PAP
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Tagi:
Wojna w UkrainieUSAWołodymyr ZełenskiSteve WitkoffJared Kushner
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