Wołodymyr Zełenski spotkał się z wysłannikami USA. Chodzi o negocjacje z Rosją
"Przygotowujemy się do trójstronnych rozmów na szczeblu zespołów między Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi i Rosją - odbędą się one za niespełna tydzień. Ukraina jest gotowa do podjęcia niezbędnych kroków, nasze propozycje są jasne i przekazaliśmy je stronie amerykańskiej" - napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na X.
Prezydent dodał, że w Brukseli odbyło się spotkanie delegacji Ukrainy, USA, UE, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, NATO i Banku Światowego, a także przedstawicieli biznesu, poświęcone odbudowie kraju po wojnie. W czwartek w tym samym miejscu odbędzie się spotkanie dotyczące gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.
Rozmowy na temat inicjatyw współpracy i wsparcia ukraińskiej obronności
Podczas rozmowy ze specjalnymi wysłannikami omówiono również kwestie obrony przeciwlotniczej, a w szczególności zapotrzebowania na pociski przechwytujące do systemów Patriot, a także dwustronne inicjatywy współpracy z USA, w tym format Drone Deal.
Drone Deal to format współpracy między Ukrainą a państwami partnerskimi (m.in. USA, krajami UE i państwami Bliskiego Wschodu), zakładający przekazywanie ukraińskich doświadczeń wojskowych, w tym technologii dotyczących bezzałogowców, w zamian za finansowanie, deficytowe surowce lub wsparcie w sektorach energetycznym i obrony przeciwlotniczej.
"Nie ma alternatywy dla pokoju, a powojenne gwarancje bezpieczeństwa muszą być naprawdę solidne" - podkreślił prezydent.
Wcześniej Witkoff przekazał, że negocjacje na szczeblu roboczym między Ukrainą a Rosją, przy pośrednictwie USA, odbędą się w Abu Zabi w dniach 10-11 listopada.