Świat Wołodymyr Zełenski spotkał się z wysłannikami USA. Chodzi o negocjacje z Rosją Oprac. Adam Styczek |

Spotkanie Wołodymyra Zełenskiego ze Steve'em Witkoffem w Oslo Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: X/ZelenskyyUa

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"Przygotowujemy się do trójstronnych rozmów na szczeblu zespołów między Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi i Rosją - odbędą się one za niespełna tydzień. Ukraina jest gotowa do podjęcia niezbędnych kroków, nasze propozycje są jasne i przekazaliśmy je stronie amerykańskiej" - napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na X.

We just had a very detailed, hour-and-a-half-long conversation with Steve Witkoff @SEPeaceMissions and Jared Kushner @jaredkushner. We are preparing for a trilateral format at the team level between Ukraine, the United States, and Russia – to take place in less than a week.… pic.twitter.com/GEyuacw9am — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 4, 2026 Rozwiń Źródło: X

Prezydent dodał, że w Brukseli odbyło się spotkanie delegacji Ukrainy, USA, UE, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, NATO i Banku Światowego, a także przedstawicieli biznesu, poświęcone odbudowie kraju po wojnie. W czwartek w tym samym miejscu odbędzie się spotkanie dotyczące gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Rozmowy na temat inicjatyw współpracy i wsparcia ukraińskiej obronności

Podczas rozmowy ze specjalnymi wysłannikami omówiono również kwestie obrony przeciwlotniczej, a w szczególności zapotrzebowania na pociski przechwytujące do systemów Patriot, a także dwustronne inicjatywy współpracy z USA, w tym format Drone Deal.

Drone Deal to format współpracy między Ukrainą a państwami partnerskimi (m.in. USA, krajami UE i państwami Bliskiego Wschodu), zakładający przekazywanie ukraińskich doświadczeń wojskowych, w tym technologii dotyczących bezzałogowców, w zamian za finansowanie, deficytowe surowce lub wsparcie w sektorach energetycznym i obrony przeciwlotniczej.

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"Nie ma alternatywy dla pokoju, a powojenne gwarancje bezpieczeństwa muszą być naprawdę solidne" - podkreślił prezydent.

Wcześniej Witkoff przekazał, że negocjacje na szczeblu roboczym między Ukrainą a Rosją, przy pośrednictwie USA, odbędą się w Abu Zabi w dniach 10-11 listopada.