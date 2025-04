Konklawe można przyspieszyć. Benedykt XVI określił kiedy

Jaki będzie następny papież? Ks. Prusak: myślę, że to nie będzie odwrót od pontyfikatu Franciszka, tylko jego kontynuacja Źródło: TVN24

Papież Benedykt XVI, już po ogłoszeniu swojej abdykacji w 2013 roku, wprowadził modyfikacje do procedury wyboru papieża. Dotyczą między innymi terminu konklawe. Czego jeszcze?

Kluczowe fakty: Kardynałowie mogą przyspieszyć konklawe, jest jeden warunek.

Benedykt XVI wpisał do przysięgi ekskomunikę za ujawnienie tajemnic z konklawe.

Co jeszcze zmienił poprzednik papieża Franciszka?

Na wtorek, dzień po śmierci papieża Franciszka, zaplanowano pierwszą kongregację generalną kardynałów w Watykanie. Kongregacje to spotkania kardynałów odbywające się przed konklawe. Jedną z nowości wprowadzonych przez poprzednika Franciszka - papieża Benedykta XVI - jest kwestia terminu samego konklawe. W dokumencie "Normas Nonnulas" (Niektóre normy) Benedykt XVI wniósł modyfikacje i uściślenia do poświęconej wyborowi papieża konstytucji apostolskiej Jana Pawła II "Universi Dominici gregis" z 1996 roku. Dokument, w formie listu apostolskiego, podpisał 22 lutego 2013 roku, a więc już po zapowiedzi ustąpienia z urzędu.

Przy utrzymaniu dotychczasowej zasady, że do rozpoczęcia wyboru papieża powinno upłynąć 15 i nie więcej niż 20 dni sede vacante, czyli wakatu w Stolicy Apostolskiej (liczonego od śmierci Ojca Świętego), Benedykt XVI dał kardynałom możliwość przyśpieszenia konklawe, jeśli uznają oni, że wszyscy elektorzy, a więc kardynałowie w wieku poniżej 80 lat, są już obecni w Rzymie.

Kara za ujawnienie tajemnic

W konstytucji Jana Pawła II wyraźnie mowa jest o ekskomunice dla każdego spoza grona kardynałów, kto przekazałby objęte tajemnicą wiadomości z konklawe komukolwiek innemu poza nimi samymi. Benedykt XVI podkreślił to jeszcze wyraźniej wymieniając wprost tę ekskomunikę w przysiędze składanej przez wszystkich, którzy nie będąc kardynałami muszą - z racji związanych z konklawe obowiązków - być obecni na terenie, gdzie się odbywa. Taką przysięgę muszą złożyć zaufani technicy, którzy mają czuwać nad zachowaniem sekretu konklawe. Ekskomunika to najwyższa kara kościelna, polegająca na wykluczeniu ze wspólnoty.

Benedykt XVI był głową Kościoła w latach 2005-2013. Zmarł w 2022 roku Źródło: Shutterstock

Kolejna zmiana dotyczy przemieszczania się kardynałów w czasie konklawe. Zapis o niedopuszczaniu nikogo do elektorów "przewożonych z Domu Świętej Marty do Pałacu Apostolskiego", zastąpiono wyrażeniem "po drodze z Domu Świętej Marty do Pałacu Apostolskiego", bo niektórzy kardynałowie wolą ten odcinek przebyć pieszo. Dom Świętej Marty, w którym przez cały pontyfikat mieszkał papież Franciszek, to watykański hotel, w którym zatrzymują się kardynałowie na czas konklawe.

Liczbę ceremoniarzy obecnych na konklawe zwiększono z dwóch do ośmiu. Benedykt XVI zdecydował też o zwiększeniu liczby uczestników uroczystej procesji kardynałów-elektorów z Kaplicy Paulińskiej do Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie. Dołączono do niej m.in. audytorów trybunału Roty Rzymskiej, czyli sędziów najwyższego trybunału Stolicy Apostolskiej. Poza tym zdecydował, że poprzedzającą konklawe mszę w intencji wyboru papieża koncelebrować będą w bazylice watykańskiej nie tylko, jak dotychczas, kardynałowie-elektorzy, ale wszyscy kardynałowie, także ci w wieku powyżej 80 lat.