Leavitt: wojna jest niesprawiedliwa dla amerykańskich podatników Źródło: ENEX

Operacja "Epicka Furia" rozpoczęła się 28 lutego. Według portalu The Hill, jest to przełomowy moment, ponieważ "amerykańska administracja jest pod presją" jej zakończenia. Od ataku na Iran zarówno prezydent Donald Trump, jak i jego bliscy współpracownicy sugerowali, że działania potrwają od czterech do sześciu tygodni.

Kiedy koniec wojny w Iranie? "Policzcie to sobie"

Rzeczniczka Białego Domu była pytana na konferencji prasowej w poniedziałek o to, czy Donald Trump jest gotów ogłosić zwycięstwo w Iranie i zakończyć wojnę, mimo blokowania przez Teheran cieśniny Ormuz. - Prezydent, dowódca sił zbrojnych i Pentagon zawsze podawali szacunkowy czas trwania operacji "Epicka Furia" wynoszący od czterech do sześciu tygodni - poinformowała.

- Mamy już 30. dzień, więc policzcie to sobie, ile jeszcze Pentagon potrzebuje, aby w pełni zrealizować cele - powiedziała reporterom. Jako cele wymieniła osłabienie irańskich sił zbrojnych, uniemożliwienie Iranowi uzyskania broni jądrowej i osłabienie infrastruktury rakietowej.

The Hill podkreśla jednak, że mimo zapewnień administracji o realizacji tych celów, wciąż nie ma jasnej odpowiedzi co do daty zakończenia działań amerykańskich i izraelskich sił.

Marco Rubio: tygodnie czy miesiące?

W ocenie sekretarza stanu USA Marco Rubio "operacja" może potrwać jeszcze dwa do czterech tygodni. Taką informację przekazał podczas szczytu G7 we Francji, podkreślając, że to "kwestia tygodni, nie miesięcy". Stwierdził, że "jeszcze trochę pracy pozostało do wykonania". - Jak konsekwentnie podkreślał Departament Wojny, realizujemy tę operację zgodnie z harmonogramem lub nawet szybciej i spodziewamy się ją zakończyć w odpowiednim czasie - powiedział.

Donald Trump "gotowy zakończyć"?

"Wall Street Journal" poinformował we wtorek nad ranem czasu polskiego, powołując się na przedstawicieli administracji, że "Donald Trump powiedział doradcom, że jest gotowy zakończyć wojnę z Iranem, nawet jeśli cieśnina Ormuz pozostanie w dużej mierze zamknięta". Rzecznik irańskiego MSZ Esmaeil Baqaei napisał natomiast w poniedziałek na X, że "przez ostatnie 31 dni nie prowadzono żadnych negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi".

Redagowała Anna Zaleska