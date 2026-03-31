Świat

Kiedy koniec wojny w Iranie? "Policzcie to sobie"

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt
Leavitt: wojna jest niesprawiedliwa dla amerykańskich podatników
Reporterzy zapytali rzeczniczkę Białego Domu, Karoline Leavitt, o planowaną datę zakończenia wojny w Iranie. - Mamy już 30. dzień, więc policzcie to sobie, ile jeszcze Pentagon potrzebuje, aby w pełni zrealizować cele - odpowiedziała. Sekretarz stanu Marco Rubio stwierdził z kolei, że "jeszcze trochę pracy pozostało do wykonania".

Operacja "Epicka Furia" rozpoczęła się 28 lutego. Według portalu The Hill, jest to przełomowy moment, ponieważ "amerykańska administracja jest pod presją" jej zakończenia. Od ataku na Iran zarówno prezydent Donald Trump, jak i jego bliscy współpracownicy sugerowali, że działania potrwają od czterech do sześciu tygodni.

Rzeczniczka Białego Domu była pytana na konferencji prasowej w poniedziałek o to, czy Donald Trump jest gotów ogłosić zwycięstwo w Iranie i zakończyć wojnę, mimo blokowania przez Teheran cieśniny Ormuz. - Prezydent, dowódca sił zbrojnych i Pentagon zawsze podawali szacunkowy czas trwania operacji "Epicka Furia" wynoszący od czterech do sześciu tygodni - poinformowała.

- Mamy już 30. dzień, więc policzcie to sobie, ile jeszcze Pentagon potrzebuje, aby w pełni zrealizować cele - powiedziała reporterom. Jako cele wymieniła osłabienie irańskich sił zbrojnych, uniemożliwienie Iranowi uzyskania broni jądrowej i osłabienie infrastruktury rakietowej.

The Hill podkreśla jednak, że mimo zapewnień administracji o realizacji tych celów, wciąż nie ma jasnej odpowiedzi co do daty zakończenia działań amerykańskich i izraelskich sił.

Marco Rubio: tygodnie czy miesiące?

W ocenie sekretarza stanu USA Marco Rubio "operacja" może potrwać jeszcze dwa do czterech tygodni. Taką informację przekazał podczas szczytu G7 we Francji, podkreślając, że to "kwestia tygodni, nie miesięcy". Stwierdził, że "jeszcze trochę pracy pozostało do wykonania". - Jak konsekwentnie podkreślał Departament Wojny, realizujemy tę operację zgodnie z harmonogramem lub nawet szybciej i spodziewamy się ją zakończyć w odpowiednim czasie - powiedział.

Donald Trump "gotowy zakończyć"?

"Wall Street Journal" poinformował we wtorek nad ranem czasu polskiego, powołując się na przedstawicieli administracji, że "Donald Trump powiedział doradcom, że jest gotowy zakończyć wojnę z Iranem, nawet jeśli cieśnina Ormuz pozostanie w dużej mierze zamknięta". Rzecznik irańskiego MSZ Esmaeil Baqaei napisał natomiast w poniedziałek na X, że "przez ostatnie 31 dni nie prowadzono żadnych negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi".

Trump: Iran negocjuje. Media o "15-punktowym planie"

Media: jest reakcja Iranu na propozycję USA. "Nie jest pozytywna"

Redagowała Anna Zaleska

Źródło: The Hill, CNN, Time, Reuters, Axios

Źródło zdjęcia głównego: JIM LO SCALZO/PAP/EPA

USAIranDonald TrumpBiały DomPentagon
Ewa Żebrowska
Czytaj także:
USA, protesty "No Kings"
Operacje psychologiczne i serwis X. Tak dyplomacja USA chce walczyć z propagandą
BIZNES
imageTitle
Piłkarz Barcelony nie zagra z Polską. Brutalna selekcja u Szwedów
EUROSPORT
"Ukraińcy trafili w drugą największą rafinerię ropy naftowej". Znowu?
"Ukraińcy trafili w drugą największą rafinerię" w Rosji? To nie ten zakład
Jakub Zulczyk
Donald Trump
Trump: kupujcie naszą ropę lub weźcie ją sobie z cieśniny Ormuz
BIZNES
Służby zatrzymały poszukiwanego mężczyznę
Był poszukiwany. Wpadł przez picie na peronie
WARSZAWA
Mecz Floty Świnoujście z Elaną Toruń
Kibole bili się na murawie podczas meczu. Błyskawiczne wyroki
Szczecin
rosja telefon internet
Rosjanie próbują przechytrzyć władze. Kreml zacieśnia kontrolę
Świat
shutterstock_2627578119_1
Pat w sprawie respiratorów. "Staliśmy się więźniami"
Piotr Wójcik
imageTitle
Trump dał przykład. Rozkręca się Tour Championship
EUROSPORT
Ciała dwóch osób w mieszkaniu w Wołominie
Podwójne zabójstwo w Wołominie. Decyzja prokuratury w sprawie wnuczka ofiar
WARSZAWA
Donald Trump
Lotnisko imienia Trumpa. Jest decyzja
BIZNES
imageTitle
Legendarny bramkarz nie żyje
EUROSPORT
imageTitle
Przerywa emeryturę. Wraca do ścigania
EUROSPORT
Pani Mirella przed salą sądową
Pani Mirella żyła w izolacji 27 lat i chce zostać w domu. Sąd zdecyduje o jej przyszłości
Katowice
giełda
Trudny test dla rynku. "Ogromny znak zapytania"
BIZNES
Polacy walczą o mundial
Nigdy nie przegrał ze Szwedami. W Sztokholmie może stracić rekord
Rafał Kazimierczak
Port Ust-Ługa po ukraińskim ataku dronami
"Wysoce prawdopodobne". Rafineria w ogniu i drony nad Estonią
Świat
Ciężarówka przewożąca tofu wpadła do wąwozu
Ładunek z tira gnił przy autostradzie przez trzy tygodnie
Świat
Mężczyźnie grozi od 5 do 20 lat więzienia
Po zakrapianej imprezie wsiadł za kierownicę. Zginęła Anita
Poznań
pc
Reportaż TVN24+ "Siła wieku" w finale nagrody Press Club Polska
BIZNES
Trudne warunki na drogach w Zakopanem
Tatrzański Park Narodowy zamknięty do odwołania
METEO
Oskarżony nie przyznaje się do winy
Znali się kilka godzin, wsiedli na hulajnogę. Ona nie żyje, on nie przyznaje się do winy
WARSZAWA
Zima, śnieg
Nie tylko śnieg. Ponad pół Polski z ostrzeżeniami
METEO
Tusk i posiedzenie rządu - 31 marca 2026
Premier: zaoszczędzą średnio około 60 złotych
BIZNES
2026-03-30T150810Z_1_LWD863330032026RP1_RTRWNEV_C_8633-IRAN-CRISIS-USA-BASE-STILLS-0002
"Poważny cios" w amerykańskie wojsko. Media: Sentry zniszczony
Świat
Napadli na nastolatka w Kołobrzegu
Napadli na 14-latka. Pobili, potem zabrali kurtkę
Trójmiasto
Peter Szijjarto oraz Siergiej Ławrow
"Gorąca linia" z Kremlem. Dziennikarze dotarli do rozmów Szijjarto
Świat
pap_20260306_0NU
Nie cieszą się ze zmian. "Pewne zagrożenie"
BIZNES
Sędzia jechała nieznacznie szybciej od obowiązującego limitu
Praworządność rozbiła się o maskę czerwonej osobówki
Bartłomiej Plewnia
Łódź. Policjanci zatrzymali po pościgu kierowcę
Policyjny pościg za pijanym 19-latkiem. Nagranie
Łódź
