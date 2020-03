"Kiedy dowiedziałem się, że jestem zakażony, rozpadłem się. Podnoszę się stopniowo"

Apeluje nie tylko Mattia. Anna Cykowska, studentka medycyny z Turynu mówi, że "planowe operacje onkologiczne są odwoływane", bo nie ma już miejsca. - A komuś się wydaje, że musi sobie zrobić grilla, musi sobie zrobić imprezę. To jest niewymierzalna waga problemu. Jeżeli ludzie sobie nie zdadzą z tego sprawy, to naprawdę będzie bardzo źle i będzie gorzej niż we Włoszech. I to dużo szybciej - ocenia.