Kiedy debata Trump-Harris? Były prezydent: uzgodniłem datę z Fox News

Republikański kandydat do prezydentury Donald Trump poinformował w piątek wieczorem, że uzgodnił z telewizją Fox News datę debaty z obecną wiceprezydent i potencjalną kandydatką demokratów do Białego Domu Kamalą Harris.

Joel Angel Juarez for The Washington Post via Getty Images

Kamala Harris o krok od nominacji

Delegaci na Krajową Konwencję demokratów od czwartku oddają głosy w systemie online. Głosowanie potrwa do poniedziałku. Oczekuje się, że formalna nominacja Harris zostanie sfinalizowana do 7 sierpnia. Konwencja partii w Chicago rozpocznie się dopiero 19 sierpnia, jednak władze partii uznały, że konieczne jest zrealizowanie przyspieszonego harmonogramu, by nazwisko Harris znalazło się w listopadzie na karcie do głosowania w stanie Ohio. Mimo to demokraci nadal planują tradycyjne głosowanie imienne podczas konwencji - będzie ono jednak czysto ceremonialne.