Ketanji Brown Jackson zatwierdzona przez Senat. Będzie pierwszą czarnoskórą kobietą w Sądzie Najwyższym USA

Sędzia Ketanji Brown Jackson będzie pierwszą czarnoskórą kobietą w Sądzie Najwyższym USA w historii tego kraju. Jej nominacja została w czwartek zatwierdzona przez Senat. "To kamień milowy dla Stanów Zjednoczonych i sukces prezydenta Joe Bidena, który spełnił wyborczą obietnicę, by zwiększyć reprezentatywność w sądownictwie federalnym" - komentuje agencja Reutera.

Za zatwierdzeniem 51-letniej Jackson opowiedziało się 53 senatorów, przeciw było 47. Za kandydatką demokratycznego prezydenta głosowało trzech republikanów: Susan Collins, Lisa Murkowski i Mitt Romney. Jackson została tym samym pierwszą czarnoskórą kobietą, wybraną do Sądu Najwyższego USA. To także pierwsze miejsce w Sądzie Najwyższym obsadzone przez demokratów od 12 lat.

Jackson zajmie miejsce przechodzącego na emeryturę 83-letniego sędziego Stephena Breyera. Ma on służyć do końca obecnej kadencji sądu, co zwykle przypada pod koniec czerwca. Dopiero wówczas Jackson zostanie formalnie zaprzysiężona.

"Historyczny moment" dla Ameryki

Prezydent Joe Biden zaprosił sędzię Jackson do Białego Domu, by wspólnie obejrzeć senackie głosowanie w telewizji. Później zamieścił na Twitterze ich wspólne selfie, na którym oboje szeroko się uśmiechają. "Zatwierdzenie sędzi Jackson było historycznym momentem dla naszego narodu. Zrobiliśmy kolejny krok, by nasz Sąd Najwyższy odzwierciedlał różnorodność Ameryki. Będzie wspaniałą sędzią i miałem zaszczyt dzielić z nią ten moment" - napisał Biden w tweecie.

- Jestem ojcem młodej czarnoskórej dziewczyny. Wiem, ile to znaczy dla sędzi Jacksona, że ​​poradziła sobie z podwójnym ryzykiem - rasizmu i seksizm, by teraz stać w chwale. Widok sędzi Jackson wstępującej do Sądu Najwyższego jest odzwierciedleniem obietnicy postępu, na którym opiera się nasza demokracja. To wspaniały dzień dla Ameryki - powiedział w czwartek demokrata Raphael Warnock, jeden z trzech czarnoskórych członków Senatu.

Jak przypomina agencja Reutera, spośród 115 osób, które zasiadały w Sądzie Najwyższym USA od jego powołania w 1789 roku, wszyscy - z wyjątkiem trzech - byli biali. Wyjątkami było dwóch czarnoskórych sędziów: Clarence Thomas mianowany w 1991 roku, który wciąż zasiada w SN oraz Thurgood Marshall, który odszedł na emeryturę w 1991 roku, a także sędzia Sonia Sotomayor - jedyna Latynoska w historii SN.

Ketanji Brown Jackson będzie szóstą sędzią w historii Sądu Najwyższego USA. Co więcej, po raz pierwszy zasiadać będą w nim jednocześnie cztery kobiety.

Autor:momo

Źródło: Reuters