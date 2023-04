Liczba ciał zbliża się do setki. MSW: to może być wierzchołek góry lodowej

Otworzyliśmy formalne dochodzenie w sprawie kolejnego kultu religijnego w regionie i otrzymujemy wskazówki, że być może to jest tylko wierzchołek góry lodowej - przyznał minister spraw wewnętrznych Kenii. W miejscowości Malindi liczba ofiar ruchu o nazwie Międzynarodowy Kościół Dobrej Nowiny wzrosła już do 90, ale według władz może ona okazać się znacznie większa.

W lesie Shakahola w kenijskiej miejscowości Malindi we wtorek wykopano ciała 17 kolejnych osób, a łączna liczba znalezionych ciał wzrosła już do 90. Wszyscy zmarli byli członkami Międzynarodowego Kościoła Dobrej Nowiny - lokalnego, chrześcijańskiego ruchu religijnego, przez media określanego jako kontrowersyjny kult lub sekta. Jego pastor Paul Mackenzie miał nakłaniać swoich wyznawców do głodzenia się aż do śmierci, co miało umożliwić im "spotkanie z Jezusem". Zmarłych chował w płytkich grobach na terenie swojej posiadłości.