W lesie znaleziono ponad 400 ciał. Długa lista zarzutów dla przywódcy kultu

Paul Mackenzie - przywódca Międzynarodowego Kościoła Dobrej Nowiny, który miał nakłaniać wyznawców do głodzenia się na śmierć - ma usłyszeć co najmniej 10 zarzutów prokuratorskich. W związku z działalnością sekty oskarżone mają zostać jeszcze 94 inne osoby. Zanim to jednak nastąpi, wiele z nich zostanie poddanych ocenie stanu psychicznego - wskazuje BBC. O kenijskim kulcie świat usłyszał, gdy w ubiegłym roku w lesie Shakahola w Malindi zaczęto odnajdywać ciała. Liczba odnalezionych dotąd zwłok przekroczyła 400.