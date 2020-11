"Oczekuje się, że będziesz mieć dziecko. Więc co robisz? Kradniesz dziecko"

W trakcie trwającego rok śledztwa dziennikarze BBC znaleźli dowody na to, że dzieci bezdomnych matek były porywane i sprzedawane z ogromnym zyskiem. Ustalili także, że handel dziećmi odbywa się w nielegalnych małych klinikach i w dużym, państwowym szpitalu. Złodzieje dzieci to zarówno drobni, jak i zorganizowani przestępcy.

Wśród drobnych handlarzy jest Anita, która mieszka na ulicy i zarabia na kradzieży dzieci w wieku do trzech lat. Według rozmówczyni BBC Anita ma wiele sposobów na porwanie dziecka - czasami daje matce narkotyki, tabletki nasenne czy klej, czasami bawi się z dzieckiem i je zabiera.

W rozmowie z BBC Anita powiedziała, że pracuje dla lokalnej przedsiębiorczyni, która kupuje dzieci od drobnych przestępców i sprzedaje je z zyskiem. Jej klientkami są "kobiety bezpłodne, więc dla nich to jest coś w rodzaju adopcji". Dodała, że część dzieci jest przeznaczana na ofiary rytualne, BBC podkreśla jednak, że Anita nie zna losu dzieci po dokonaniu transakcji. Sprzedaje swojej szefowej dziewczynki za 50 tysięcy (ok. 1,7 tysiąca złotych), a chłopców za 80 tysięcy szylingów kenijskich (ok. 2,7 tysiąca złotych).