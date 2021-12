Rzeka porwała autobus w Kenii. 31 osób nie żyje

Nurkowie w Kenii wydobyli zwłoki kolejnych ofiar sobotniego wypadku autobusu, który został porwany przez silny nurt rzeki. Jak poinformowała w niedzielę Charity Ngilu, gubernator hrabstwa Kitui, gdzie doszło do tragedii, liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 31.

- Wydobyliśmy dziś z rzeki siedem kolejnych ciał. W autobusie jest ich niestety więcej - powiedziała Charity Ngilu, gubernator hrabstwa Kitui, gdzie w sobotę silny nurt rzeki porwał autobus. Do tej pory potwierdzono śmierć 31 osób.

Obfite opady deszczu w Kenii

Prezydent Kenii Uhuru Kenyatta złożył w niedzielę kondolencje rodzinom ofiar i zaapelował do kierowców o zwiększoną ostrożność na drogach w okresie wzmożonych opadów deszczu.

Kierowca wiozącego członków katolickiego chóru autobusu próbował w sobotę przejechać przez podtopiony most, jednak silny nurt porwał pojazd i wciągnął go do rzeki.