"Masakra w lesie Shakahola". Oskarżeni o zamordowanie 191 dzieci

Przywódca kenijskiej sekty Paul Mackenzie i 29 innych osób zostało we wtorek oskarżonych o zamordowanie 191 dzieci, których ciała ekshumowano w kwietniu ubiegłego roku.

W kwietniu 2023 roku samozwańczy pastor został aresztowany po tym, jak we wsi Shakahola, która była siedzibą prowadzonego przez niego Międzynarodowego Kościoła Dobrej Nowiny, ekshumowano pierwsze ciała ofiar.

Prawdopodobnie zostały one zmuszone do zagłodzenia się w celu "spotkania z Jezusem". Jak dotąd odnaleziono 429 ciał. Oskarżeni nie przyznali się do winy - poinformował sąd.