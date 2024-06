Kenia chce zaprzestać importu obuwia do 2027 roku. To - według rządu - miałoby ożywić krajowy przemysł skórzany i przyczynić się do utworzenia dziesiątek tysięcy miejsc pracy. Rozpoczęto już przygotowania i do fabryk zakupiono maszyny zwiększające wydajność przetwarzania. Przeszkolono dodatkowo też kilkuset garbarzy.