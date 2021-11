Napad na bank w Kenii. Napastnicy zbiegli z miejsca zdarzenia po pięciu godzinach szturmu policij

Kenijska policja udaremniła we wtorek napad na bank, do którego doszło w mieście Kisumu na zachodzie kraju. Na nagraniach z miejsca zdarzenia widać funkcjonariuszy z bronią palną, którzy oblegają budynek. Niektórzy z nich starali się dostać do środka przez okna. Mimo trwającej pięć godzin akcji służb, napastnicy zbiegli z miejsca zdarzenia - podała agencja Reutera.

Do zdarzenia doszło we wtorek w oddziale banku Equity Bank w mieście Kisumu. Na nagraniach ze zdarzenia widać policjantów, którzy oblegają bank zajęty przez napastników. Niektórzy z nich wspinali się po balustradach, by dostać się do środka. Na materiałach słychać rozlegające się strzały. Akcji policji przyglądał się tłum zebranych przed budynkiem gapiów.