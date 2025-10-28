Turyści zginęli w katastrofie samolotu w Kenii

Samolot Cessna 208 Caravan leciał ze znajdującego się koło Mombasy kurortu Diani do Kichwa Tembo w parku narodowym Masai Mara. Rozbił się o godzinie 8.30 czasu miejscowego, krótko po starcie, w pobliżu miejscowości Kwale.
Samolot uderzył we wzgórze na gęsto zalesionym terenie, po czym zapalił się.
Katastrofę potwierdził Kenijski Urząd Lotnictwa Cywilnego (KCAA), który na początku podawał, że na pokładzie było 12 osób, później liczbę tę zweryfikowano.
Linie lotnicze Mombasa Air Safari potwierdziły, że samolot przewoził dziesięcioro pasażerów: ośmioro Węgrów i dwóch Niemców. Kapitanem był Kenijczyk. "Niestety, nikt nie przeżył" - przyznały linie w oświadczeniu.
Ustalanie przyczyn wypadku dopiero się zaczęło, ale kenijskie media już wcześniej sugerowały, że mogła nią być zła widoczność spowodowana trudnymi warunkami atmosferycznymi. W rejonie, w którym doszło do wypadku, trwały intensywne opady deszczu.
Autorka/Autor: akw
Źródło: tvn24.pl, Reuters, PAP
Źródło zdjęcia głównego: Stringer/EPA/PAP