Kolejna doba, kolejne odnalezione ciała. Część osób wykopanych w lesie jeszcze żyła

Liczba ciał wykopanych przez policję w lesie położonym w pobliżu nadmorskiego miasta Malindi w Kenii wzrosła do 73. Zwłoki należą do wyznawców Międzynarodowego Kościoła Dobrej Nowiny, którzy zagłodzili się na śmierć. Przywódca duchowy grupy, pastor Paul Mackenzie, został już aresztowany.

Rośnie liczba zwłok odnalezionych w Malindi

Duchowym liderem grupy jest pastor Paul Mackenzie. Miał on nakłaniać swoich popleczników do głodzenia się, co - jego zdaniem - miało umożliwić im "spotkanie z Jezusem". Na początku kwietnia, po otrzymaniu zgłoszenia od organizacji obrony praw człowieka Haki Africa, służby dokonały nalotu na posiadłość pastora. Znalazły tam 15 wyniszczonych głodówką osób. Czterech wyznawców zmarło, zanim udało się ich zawieźć do szpitala.