Partia Pracy wybrała nowego lidera. Został nim Keir Starmer

Dotychczas w gabinecie cieni brytyjskiej Partii Pracy Keir Starmer był odpowiednikiem ministra do spraw brexitu. W sobotę został nowym liderem ugrupowania. Zastąpił na tym stanowisku Jeremy'ego Corbyna.

57-letni Starmer jest uważany za przedstawiciela centrowego skrzydła Partii Pracy, która to przez ostatnie 4,5 roku bardzo przesunęła się na lewo. Od początku był postrzegany jako faworyt partyjnych wyborów, w których w decydującej fazie brały udział także posłanki Rebecca Long-Bailey i Lisa Nandy.

"Poprowadzę tę wielką partię w nową erę"

- To zaszczyt i przywilej zostać wybranym na stanowisko przywódcy Partii Pracy. Z ufnością i nadzieją poprowadzę tę wielką partię w nową erę, abyśmy mogli, gdy nadejdzie czas, ponownie służyć naszemu krajowi - w rządzie - oświadczył Starmer w nagraniu wideo zamieszczonym na Twitterze.

Nawiązał też do trwającej epidemii COVID-19, mówiąc, że "przypomina (ona) nam o tym, jak cenne jest życie, ale i jak kruche". - Przypomina nam o tym, co naprawdę jest ważne - o naszej rodzinie, o naszych przyjaciołach, o naszych relacjach, o miłości, którą mamy między sobą, o naszym zdrowiu, o związkach z tymi, których nie znamy. Te składają się na społeczeństwo. Przypomina nam o tym, że dzielimy nasze wspólne życie. Musimy sobie ufać i dbać o siebie nawzajem - zaznaczył Starmer.

Rezygnacja Corbyna

Początkowo do wyścigu o przywództwo laburzystów zgłosiło się jeszcze troje kandydatów - Emily Thornberry, Jess Philips i Clive Lewis, ale odpadli oni, bądź wycofali się podczas poprzednich etapów wyłaniania zwycięzcy.

Gdy w styczniu pretendenci do przywództwa zaczynali zbierać podpisy z poparciem wśród laburzystowskich posłów, co było pierwszym etapem wyścigu, wyrażano obawy, że nowy lider będzie miał zaledwie miesiąc na przygotowanie partii do majowych wyborów lokalnych w Anglii. Te jednak - również z powodu koronawirusa - zostały przełożone o rok.