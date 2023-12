Dom Keanu Reevesa kolejny raz na celowniku. Zamaskowani włamywacze ukradli broń palną

Kilku mężczyzn w kominiarkach narciarskich weszło przez okno do domu amerykańskiego aktora Keanu Reevesa i ukradło należącą do niego kolekcję broni palnej. Do kradzieży doszło podczas nieobecności aktora, gwiazdy "Matrixa" i serii "John Wick". Prawdopodobnie przed włamaniem właściwym złodzieje przeprowadzili też "włamanie testowe".

Keanu Reeves mieszka w Hollywood Hills, obszarze górskim, oddalonym od centrum Los Angeles o około 16 kilometrów. Jak opisał serwis TMZ, miejscowa policja około godziny 19 czasu lokalnego otrzymała anonimowe zgłoszenie o obecności intruza w domu gwiazdora. Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, nie natknęli się ani na włamywacza, ani na gospodarza.

Później, około godziny 1 w nocy, na posesji włączył się alarm. Tym razem doszło do włamania, jednak nikogo nie schwytano, bo włamywacze uciekli przed przybyciem policji.

Policja z Los Angeles podejrzewa, że wcześniejsze zawiadomienie było przeprowadzonym przez włamywaczy "testem" na to, jak szybko po odebraniu zgłoszenia na miejscu pojawią się stróże prawa.

Funkcjonariusze analizują też nagrania z monitoringu, na których - według TMZ - zarejestrowano "wielu mężczyzn w kominiarkach narciarskich, wybijających okno", by włamać się do domu należącego do gwiazdy filmów akcji. Na razie ujawniono, że włamywacze ukradli broń palną będącą własnością aktora, który znany jest między innymi z filmów z serii "Matrix" czy "John Wick". Nie wiadomo, czy skradziono coś jeszcze.

To nie był pierwszy raz, kiedy coś takiego przydarzyło się Reevesowi. W 2014 roku odnotowano dwa incydenty w ciągu trzech dni. Dwie różne kobiety włamały się do jego domu i zachowywały się "nieobliczalnie", z kolei na początku tego roku Reeves złożył w sądzie wniosek o zakaz zbliżania się do niego stalkerowi, który wielokrotnie wdzierał się na jego posesję od listopada 2022 roku. Mężczyzna, który w mediach społecznościowych przedstawił się jako Jasper Keith Reeves, swoje zachowanie tłumaczył tym, że desperacko pragnął udowodnić, że jest krewnym gwiazdora. Rzekomo zostawił aktorowi plecak zawierający potwierdzający to zestaw do testów DNA.

