"W państwach członkowskich są reguły konstytucyjne. Rosja nie jest częścią Unii Europejskiej"

Śledzimy bardzo dokładnie przygotowania do ogólnonarodowego głosowania, które dotyczy zmian w rosyjskiej konstytucji - zapewnił rzecznik Komisji Europejskiej Eric Mamer. Odnosząc się do propozycji, które umożliwiłyby Władimirowi Putinowi ponowne ubieganie się o prezydenturę, oświadczył, że to "wewnętrzna sprawa" tego kraju.