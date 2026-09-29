Świat "Każdy może zobaczyć, jaka jest skala zniszczenia". Nowe zdjęcia ze Strefy Gazy Oprac. Adrian Wróbel |

Google opublikował najnowsze zdjęcia Gazy. Materiał Macieja Kempińskiego dla "Faktów" TVN Źródło wideo: "Fakty" TVN Źródło zdj. gł.: Google Earth

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Na okładce szkockiej gazety "The National" pokazano zdjęcia zniszczeń w tym regionie. Podpisano je: "Pokażcie to wszystkim kwestionującym ludobójstwo".

Ekspertka do spraw projektów zagranicznych z Caritas Polska Magda Janiszewska oceniła, że "Gaza wygląda tak, jak na zaktualizowanych zdjęciach już od jakiegoś czasu". - Mniei się wydaje, że teraz jest to dostępne bardziej szeroko. Każdy może teraz wejść na Google Earth i zobaczyć, jaka to jest skala zniszczenia - zwróciła uwagę.

Google na razie nie potwierdził dokładnej daty zamieszczenia tych zdjęć, choć - jak wskazują eksperci - część z nich została wykonana w ciągu tego roku.

Wśród zdjęć znajdują się między innymi te przedstawiające okolice szpitala Al-Shifa. Na zdjęciach porównujących stan okolicznych budynków przed obecną fazą konfliktu i tych najnowszych widać, że ten teren wygląda teraz zupełnie inaczej.

Izrael twierdził, że Hamas wykorzystywał kompleks jako ukryte, rozległe centrum dowodzenia połączone z siecią podziemnych tuneli. Śledztwa dziennikarskie, mimo że wskazały na wykorzystywanie budynku przez Hamas, nie potwierdziły wyraźnych śladów wykorzystania do celów wojskowych.

- O każdej porze dnia i nocy spodziewamy się, że budynek może się zawalić. Żyjemy w ciągłym strachu. Nie mamy normalnego życia. Chcemy tylko tego, co mają inni - spokoju i bezpieczeństwa - mówi jedna z mieszkanek Gazy.

Jeden z najbardziej wymownych obrazów zniszczenia jest miasto Rafah na południu Strefy Gazy. Zniknęły tu całe rzędy domów. Zamiast gęstej zabudowy widzimy rozległe, niemal puste tereny, a na nich prowizoryczne schronienia.

- Nie mamy już niczego. Żyjemy pod dachem, który może runąć w każdej chwili. Wokół są gady, owady i szczury. Całą noc czuwam przy dzieciach. Boję się, że zostaną pogryzione - powiedział jeden z mieszkańców.

Zawieszenie broni w Strefie Gazy i ciągłe ataki Izraela

Choć niespełna rok temu Izrael i Hamas zawarły zawieszenie broni, Strefa Gazy wciąż jest celem izraelskich ataków.

- Codzienne izraelskie naloty mają miejsce również na gęsto zaludnionych obszarach. Co najmniej 1386 Palestyńczyków zginęło od czasu wejścia w życie zawieszenia broni w październiku 2025 roku, w tym 300 dzieci i 100 kobiet - przekazał zastępca koordynatora ONZ do spraw Bliskiego Wschodu Ramiz Alakbarov.

Od początku obecnej fazy konfliktu w 2023 roku liczba zabitych przekroczyła 74 tysiące po stronie palestyńskiej. Według szacunków w wyniku izraelskich bombardowań w Strefie Gazy znajduje się też koło 60 milionów ton gruzu. Eksperci wskazują, że jego usunięcie może zająć dekady.

- Obecne statystyki pokazują, że jeżeli chodzi o ogół struktur, budynków, infrastruktury to prawie 98 procent zostało zniszczonych, natomiast jeżeli chodzi o takie budynki mieszkalne to 88 procent - powiedziała Janiszewska.

Uszkodzone budowle stanowią śmiertelne zagrożenie. Obawy dotyczące bezpieczeństwa wzrosły po niedawnym zawaleniu się budynku mieszkalnego. Wśród 21 ofiar katastrofy znalazły się również dzieci. W takim zagrożonym zawaleniem mieszkaniu wraz z sąsiadami żyje Mohamed.

- Mieszka tu około 120 osób, w tym 30 dzieci i pięć osób starszych. Gdzie mielibyśmy się wszyscy podziać? Przeniesienie do namiotów byłoby bardzo trudne, zwłaszcza że żółta linia jest ciągle przesuwana - wyjaśnił.

Żółta linia to wyznaczona przez izraelskie wojsko granica dzieląca obszar na część kontrolowaną przez Izrael oraz tereny pozostające pod kontrolą palestyńską. W wyniku jej ciągłego przesuwania większość ludności cywilnej w Strefie Gazy została stłoczona na niewielkim, zrujnowanym fragmencie enklawy.

Pokój w Strefie Gazy

Zarówno wśród palestyńskich i izraelskich działaczy pojawiają się głosy wzywające do zakończenia konfliktu. - Uważamy, że nie jest to konflikt Izraelczyków z Palestyńczykami, to wybór między tymi, którzy wierzą w pokój, sprawiedliwość i równość, a tymi, którzy w nie nie wierzą - powiedział palestyński przedsiębiorca i działacz pokojowy Aziz Abu-Sarah.

Wojsko wykorzystało nasz ból jako broń, ale nasza żałoba nie może być usprawiedliwieniem dla wojny - powiedział Maoz Inon z Izraela.

Podczas Rady Bezpieczeństwa ONZ apelowali o zakończenie destrukcji w Strefie Gazy. Potępiono też nieustanną rozbudowę izraelskich osiedli oraz brutalne ataki osadników na okupowanym Zachodnim Brzegu.

- Wszystkie izraelskie osiedla na okupowanym terytorium palestyńskim oraz związana z nimi infrastruktura nie mają mocy prawnej. Stanowią rażące naruszenie prawa międzynarodowego i muszą zostać zakończone - podkreślił Ramiz Alakbarov.

W tym kontekście szokują ostatnie słowa izraelskiego ministra finansów Becelela Smotricza. Skrajnie prawicowy polityk powiedział: "Musimy zrobić na Zachodnim Brzegu to, co zrobiliśmy w Strefie Gazy".