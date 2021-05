"Stanęła na drodze napastnika, nie doczekała swoich 26 urodzin". Żegnają zamordowaną w zamachu nauczycielkę

Świadkowie wtorkowej tragedii opowiadali, że nauczycielka stanęła na drodze napastnika, zasłaniając jedno z dzieci. Nie zawahał się. Strzelił. Rana okazała się śmiertelna - relacjonowała agencja TASS. Nie podała, gdzie doszło do tragicznego zdarzenia: na szkolnym korytarzu czy w klasie. Wcześniej rosyjskie media informowały, że Ignatiewa była przypadkową ofiarą napastnika. Miała prowadzić lekcję angielskiego w piątej klasie. Usłyszała szum i wyszła na korytarz, po którym szedł napastnik. Wtedy miała zginąć.

Napastnik wszedł przez główne wejście

Do ataku na szkołę w Kazaniu w rosyjskim Tatarstanie doszło we wtorek po godzinie 9 czasu polskiego. Napastnik wszedł do budynku przez główne wejście i od razu zaczął strzelać. W szkole nie było należytej ochrony. Był jedynie stróż, który zdążył nacisnąć przycisk alarmowy. Po blisko dziesięciu minutach na miejscu pojawili się funkcjonariusze Gwardii Narodowej.