Zięciowie byłego prezydenta Kazachstanu tracą stanowiska dyrektorskie w koncernach naftowym i gazowym

Prezydent odcina się od poprzednika

Również w sobotę doszło do aresztowania wiceministra energetyki Żumabaja Karagajewa. Jest on obwiniany o wywołanie kryzysu społeczno-politycznego nieprzemyślaną decyzją o podwyżce ceny LPG, rzekomo niekonsultowaną z głową państwa.

Wszystkie te działania mają zdobyć w społeczeństwie przychylność dla Tokajewa, który wezwał wojska Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ODKB) pod dowództwem Rosji, by przywrócić porządek w państwie. W sobotę siły te w dużej części powróciły do swych krajów.

Prokuratura: 225 ofiar śmiertelnych podczas antyrządowych wystąpień

W sobotę prokuratura generalna Kazachstanu poinformowała, że podczas antyrządowych protestów i zamieszek, do których doszło w tym kraju na początku stycznia zginęło co najmniej 225 osób. Jak dodano, 19 zabitych to funkcjonariusze struktur siłowych. Jak podał kazachski portal 24.kz. wśród ofiar są cywile, a same dane nie są jeszcze ostateczne i liczba zabitych może być większa.